Carburant: hausse des prix à la pompe à partir du 1er décembre

À compter de demain, dimanche 1er décembre, les usagers de la route devront composer avec une augmentation des prix des carburants à la pompe. Le prix du gasoil connaîtra ainsi une hausse de 20 centimes par litre, tandis que celui de l’essence augmentera de 10 centimes par litre, nous confie une source à la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc (FNPCGS).

D’après le dernier relevé effectué par Le360 au niveau du centre-ville de Casablanca, les prix moyens sont de 11,27 dirhams le litre de gazole et 13,07 dirhams pour l’essence sans plomb. Il est à noter qu’à cause des coûts de transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est généralement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance.

Selon le Conseil de la concurrence, au cours du deuxième trimestre 2024, le marché a été marqué par des tendances baissières des cotations à l’international, des coûts d’achat et des prix de cession (et indirectement des prix de vente) pour les deux types de carburant précités, avec des niveaux de variation distincts. «Les opérateurs ont répercuté la quasi-totalité des baisses de coûts d’achat sur leurs prix de cession appliqués au niveau national», a fait savoir l’institution présidée par Ahmed Rahhou dans son dernier rapport consacré au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution de carburant dans le cadre des accords transactionnels conclus l’année dernière.

S’agissant des marges brutes, la même source souligne que les opérateurs ont réalisé au cours du deuxième trimestre 2024 des marges brutes de près de 1,21 dirham/litre pour le gazole et 1,79 dirham/litre pour l’essence sans plomb. Ces marges sont inscrites à la baisse par rapport à celles constatées au cours du premier trimestre, qui s’élevaient à 1,46 dirham/litre pour le gazole et 2,07 dirhams/litre pour l’essence, soit un écart respectif de 25 et 28 centimes.