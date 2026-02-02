Carburants: le gasoil repasse au-dessus de 10 dirhams, voici les tarifs affichés à Casablanca ce lundi 2 février

D’après le relevé effectué par Le360 lundi matin dans le centre-ville de Casablanca, les tarifs affichés ont progressé aussi bien pour le gasoil que pour l’essence. La hausse atteint jusqu’à 35 centimes le litre pour le gasoil et 11 centimes pour l’essence.

Chez Afriquia et Shell, le prix du gasoil s’établit désormais à 10,30 dirhams le litre, contre 9,95 dirhams il y a encore un mois, marquant ainsi un retour au-dessus de la barre symbolique des 10 dirhams. Le litre d’essence y est affiché à 11,99 dirhams, en hausse de 11 centimes par rapport aux 11,88 dirhams précédemment pratiqués.

De son côté, Winxo propose le gasoil à 10,27 dirhams le litre, tandis que l’essence y est vendue à 11,96 dirhams.

Cette évolution des prix à la pompe intervient dans un contexte international marqué par une forte volatilité des marchés pétroliers. Fin janvier, le baril de Brent a frôlé les 72 dollars, son plus haut niveau depuis plusieurs mois, avant de se stabiliser autour de 70 dollars. Le brut américain WTI a suivi une trajectoire similaire, évoluant durablement au-dessus du seuil des 60 dollars le baril.

Les tensions actuelles s’expliquent notamment par les menaces d’une intervention militaire des États-Unis contre l’Iran, ravivant les craintes de perturbations de l’approvisionnement mondial. À cela s’ajoutent des difficultés de production au Kazakhstan, en particulier sur le champ pétrolier de Tengiz, qui ont entraîné le retrait de volumes significatifs du marché. La production américaine a également été affectée par une importante vague de froid, accentuant les incertitudes sur l’offre mondiale.