42°C à l’ombre, 54°C dans les bassins: pourquoi Moulay Yacoub attire toujours autant

À une vingtaine de kilomètres de la capitale spirituelle du Maroc, Moulay Yacoub puise son identité dans une richesse venue des profondeurs de la terre. Ses eaux, extraites à près de 1.500 mètres sous le sol, jaillissent à une température pouvant atteindre 54 degrés Celsius.

Chargées en soufre et en sels minéraux, elles ont forgé au fil des décennies la renommée de la station auprès de personnes à la recherche de bien-être et d’accompagnement naturel pour certaines pathologies, notamment dermatologiques, rhumatismales ou articulaires.

En plein mois de juillet, alors que de nombreux vacanciers privilégient le littoral, les allées de Moulay Yacoub accueillent une clientèle venue d’horizons multiples. Marocains de différentes régions, membres de la diaspora et touristes étrangers se succèdent pour profiter de cette adresse devenue emblématique du thermalisme national.

Parmi eux, les visiteurs sénégalais occupent une place particulière. Après leur passage par la zaouïa Tidjania de Fès, certains prolongent leur séjour par une halte à Moulay Yacoub, attirés par la réputation spirituelle et thérapeutique du lieu. «Nos ancêtres venaient déjà ici après leur visite de la zaouïa Tidjania. Pour nous, cette eau possède une valeur particulière, associée à la bénédiction et au bien-être», explique Mohamed Amine, un visiteur sénégalais.

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Au-delà des visiteurs étrangers, la station séduit également des habitués marocains qui y voient un rendez-vous régulier. «Je viens presque une fois par mois. J’apprécie cet endroit et je ressens un véritable soulagement après mes passages», témoigne Mohammed, un visiteur originaire de la province de Driouch.

Pour certains membres de la diaspora, Moulay Yacoub représente aussi un voyage dans le temps. Un Marocain résidant en Espagne raconte être revenu cet été dans un lieu marqué par son enfance. «Ma première visite remonte à 1974 avec mes parents. Je suis revenu plus tard en 1984, puis après plus de quarante ans, j’ai retrouvé la même atmosphère et la même particularité qui font l’identité de cet endroit», confie-t-il.

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Selon Adil Souri, directeur de la station thermale de Moulay Yacoub, cette attractivité s’explique avant tout par les propriétés exceptionnelles de ses eaux minérales. «Riches en soufre, magnésium, fer, sodium, potassium et cuivre, elles sont reconnues pour leurs vertus thérapeutiques. Leur composition minérale contribue à la prise en charge de certaines affections rhumatismales et dermatologiques, ainsi que de pathologies ORL, notamment les maladies des voies respiratoires supérieures, les sinusites chroniques et les inflammations de la gorge», explique-t-il.

Le responsable relève également un regain d’activité durant la saison estivale, notamment avec l’arrivée des Marocains résidant à l’étranger. «En juillet et en août, nous enregistrons une hausse importante de la fréquentation. La diaspora et les touristes étrangers viennent nombreux pour profiter des propriétés de cette eau minérale chaude», précise-t-il.

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Avec ses piscines accessibles à partir de 25 dirhams, ses bains individuels proposés à 35 dirhams pour une demi-heure et ses séances de jacuzzi à 60 dirhams, Moulay Yacoub conserve également un positionnement ouvert à un large public.

Entre souvenirs familiaux, recherche de bien-être et découverte d’un patrimoine naturel particulier, Moulay Yacoub continue d’accueillir des visiteurs venus de différents horizons. Une singularité qui lui permet de maintenir son attractivité au fil des saisons et de continuer à attirer, été après été, ceux qui viennent chercher dans ses eaux un moment d’évasion.