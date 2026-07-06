Ouvrières agricoles marocaines en Espagne: Rabat veut mieux protéger les saisonnières

Younès Sekkouri plaide en faveur du renforcement de la protection des ouvrières agricoles marocaines en Espagne à la Chambre des représentants, lundi 6 juillet. (Y.Mannan/Le360)

Le gouvernement marocain veut renforcer la protection des ouvrières agricoles saisonnières recrutées en Espagne, notamment dans les exploitations de fruits rouges de la province de Huelva, en Andalousie. C’est ce qu’a affirmé, ce lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, en rendant compte de ses récents entretiens avec les autorités espagnoles.

Répondant aux questions des députés lors de la séance hebdomadaire des questions orales, le ministre a qualifié de «positif» le bilan de sa tournée en Espagne. Selon lui, entre 14.000 et 18.000 saisonnières marocaines sont recrutées chaque année dans le cadre de cette mobilité professionnelle, principalement pour la cueillette des fruits rouges.

Younes Sekkouri a également évoqué le programme WAFIRA II, destiné à accompagner les travailleuses saisonnières marocaines à leur retour au Royaume, en les aidant à lancer des projets générateurs de revenus. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de WAFIRA I et vise à renforcer la réinsertion socioéconomique des saisonnières dans leur environnement d’origine.

Le ministre a, dans ce contexte, salué «la disponibilité des autorités espagnoles» à traiter certaines difficultés liées aux conditions de travail et de séjour de ces ouvrières. «Ce qui nous faisait défaut par le passé, c’est que nous n’avions pas réuni un nombre suffisant d’entreprises espagnoles pour discuter avec elles, de manière franche et claire, du respect des droits de ces travailleuses», a-t-il expliqué devant les élus.

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Il a assuré qu’une mobilisation plus structurée est aujourd’hui à l’œuvre, impliquant notamment l’Ambassade du Maroc en Espagne, le Consulat général du Royaume du Maroc à Séville et les autorités espagnoles, dont il a souligné le rôle «extrêmement important».

Dans les rangs de la majorité, le député du PAM Ahmed Touizi a salué les efforts engagés par le ministre, tout en appelant à un suivi régulier de la situation des saisonnières marocaines en Espagne. Pour sa part, la députée de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Aïcha El Gourgi, élue des Marocains résidant en Espagne, a appelé l’exécutif à redoubler d’efforts afin de garantir pleinement les droits de ces travailleuses, notamment en matière d’accompagnement social, de conditions de travail et de protection juridique.