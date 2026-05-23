Politique

Grâce royale pour les supporters sénégalais: Bassirou Diomaye Faye remercie le roi Mohammed VI pour son geste «de clémence et d’humanité»

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a adressé ses remerciements au roi Mohammed VI, qui a accordé sa grâce, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, aux supporters sénégalais condamnés au Maroc pour hooliganisme lors de la CAN.

Par La Rédaction
Le 23/05/2026 à 18h38

À l’occasion de l’Aïd al-Adha, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce aux supporters sénégalais condamnés au Maroc pour hooliganisme en marge de la Coupe d’Afrique des Nations.

La réaction du président sénégalais n’a pas tardé. Sur les réseaux sociaux, Bassirou Diomaye Faye a adressé au Souverain ses «remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d’humanité».

«Nos compatriotes retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations sont libres. Ils retrouveront bientôt les leurs, par la Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder à l’occasion de l’Aïd el-Kébir», a écrit le président sénégalais.

«Le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer. Aïd Moubarak à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain», a poursuivi Bassirou Diomaye Faye.

Dans son communiqué, le cabinet royal a indiqué que la décision du Souverain «témoigne de la profondeur des liens profonds d’amitié, de fraternité et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Cette Grâce illustre en outre la permanence des valeurs cardinales qui fondent l’identité marocaine, au premier rang desquelles la clémence, la bienveillance, la générosité et l’esprit de tolérance».

Par La Rédaction
Le 23/05/2026 à 18h38
#Grâce royale#CAN#supporters#Sénégal#Maroc

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