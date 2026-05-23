Politique

Le roi Mohammed VI accorde sa grâce aux supporters sénégalais condamnés lors de la CAN

Le roi Mohammed VI.

À l’occasion de l’Aïd al-Adha, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce aux supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises lors de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/05/2026 à 17h23

Voici le communiqué du Cabinet royal:

«Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, et à l’occasion de l’avènement de Aïd Al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, Sa Grâce Royale aux supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises à l’occasion des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Par cette Haute Décision, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, témoigne de la profondeur des liens profonds d’amitié, de fraternité et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Cette Grâce illustre en outre la permanence des valeurs cardinales qui fondent l’identité marocaine, au premier rang desquelles la clémence, la bienveillance, la générosité et l’esprit de tolérance.

À l’occasion de Aïd Al-Adha Al Moubarak, Sa Majesté le Roi présente Ses vœux sincères à Son Frère Son Excellence le président M. Bassirou Diomaye Faye, aux autorités et au peuple sénégalais frère.

Puisse Dieu le Très-Haut préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer Sa gloire et consolider Son œuvre, et combler le Souverain en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi que de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale».

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/05/2026 à 17h23
#Roi Mohammed VI#can#grâce royale

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