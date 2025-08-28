Culture

Le rappeur Moro annule son concert à Agadir

Le rappeur Moro.

Le rappeur Moro a annoncé l’annulation de son concert prévu le 31 août au Théâtre de Verdure à Agadir. En cause: des différends avec l’organisateur, accusé de manque de professionnalisme et de non-respect des conditions fixées.

Les retrouvailles tant attendues entre le rappeur Moro et son public marocain, après sept années d’absence, n’auront finalement pas lieu. À seulement quatre jours du concert prévu ce dimanche 31 août au Théâtre de Verdure d’Agadir, l’artiste, de son vrai nom Zacaria, a annoncé l’annulation de l’événement.

Son manager, Khalid Hipo, a pointé du doigt «le non-respect par l’organisateur des conditions convenues entre les deux parties». L’organisateur, la société Festibled, aurait en effet décidé de reporter le concert sans consulter l’équipe du rappeur, invoquant des difficultés liées à la billetterie sur la plateforme guichet.com.

«De nombreux fans ont rencontré des problèmes pour réserver leurs billets en ligne, sans compter l’absence de tickets physiques. À cela s’ajoute un manque de professionnalisme de l’organisateur, qui n’a pas respecté les dates fixées dans l’accord», souligne le communiqué du management de Moro.

«Les organisateurs souhaitaient reporter le concert sans nous en informer, mais Moro a choisi de l’annuler, afin de respecter la date initialement convenue avec ses fans», précise Khalid Hipo.

Originaire de Casablanca et installé aujourd’hui en Suisse, Moro s’est forgé un style singulier en mêlant darija, français et anglais. Marqué par le rap français des années 2000, il aborde des thèmes sombres et intimes tels que la migration, la vie de rue, la famille ou encore la rédemption. Fondateur du collectif CB4 Empire, il s’est fait connaître avec son morceau Moki, où il s’excuse auprès de ses parents pour son passé de voyou et met en garde les jeunes Marocains contre les dangers de l’exil.

Parmi ses autres titres marquants figurent Bogota, Farabi, Mazal ou encore Akhir 1, des morceaux puissants aux sonorités incisives.

Ses clips, souvent tournés à l’étranger, notamment en Suisse, où il réside, se distinguent par une esthétique en noir et blanc affirmée, renforçant l’univers sombre et introspectif de son rap.

