L’Boulevard 2025: entre metal, rap et électro, une édition sous haute tension artistique

L’Boulevard 2025 se tiendra du 18 au 21 septembre au stade du RUC à Casablanca, fidèle à son esprit de célébration des musiques urbaines et alternatives. En attendant le communiqué officiel dévoilant le line-up complet, les organisateurs distillent peu à peu les noms qui marqueront les temps forts de cette édition.

Le metal et le rap seront une fois de plus au cœur de la programmation. Un hommage au death metal est prévu le samedi 20 septembre, avec notamment la participation de groupes marocains de metal. À leurs côtés, les légendaires Katatonia, figures du progressive metal suédois, viendront enrichir cette soirée dédiée aux sonorités extrêmes.

Le jeudi 18 septembre, le festival ouvrira avec le premier volet du L’Boultech, consacré aux musiques électroniques et urbaines. Le rappeur marocain Loun lancera les hostilités avec un concert qui s’annonce mémorable, suivi sur scène par Hari, autre figure montante du rap national.

Enfin, pour clore cette édition en beauté, le dimanche 21 septembre, le groupe maroco-français Zar Electric, fer de lance de l’afro-electro, est programmé en clôture. Une manière de boucler la boucle avec une fusion audacieuse entre rythmes traditionnels et textures électroniques.