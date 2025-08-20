Culture

L’Boulevard 2025: entre metal, rap et électro, une édition sous haute tension artistique

L'Boulevard a réuni 30.000 festivaliers en 2023.

Du 18 au 21 septembre 2025, le stade du RUC à Casablanca vibrera au rythme de L’Boulevard, rendez-vous incontournable des musiques urbaines et alternatives. Entre hommages au death metal, envolées rap et fusions électro, cette édition promet une programmation éclectique et audacieuse.

Par Qods Chabâa
Le 20/08/2025 à 17h34

L’Boulevard 2025 se tiendra du 18 au 21 septembre au stade du RUC à Casablanca, fidèle à son esprit de célébration des musiques urbaines et alternatives. En attendant le communiqué officiel dévoilant le line-up complet, les organisateurs distillent peu à peu les noms qui marqueront les temps forts de cette édition.

Le metal et le rap seront une fois de plus au cœur de la programmation. Un hommage au death metal est prévu le samedi 20 septembre, avec notamment la participation de groupes marocains de metal. À leurs côtés, les légendaires Katatonia, figures du progressive metal suédois, viendront enrichir cette soirée dédiée aux sonorités extrêmes.

Lire aussi : Tremplin L’Boulevard 2025: la liste des groupes dévoilée, le rap en tête d’affiche

Le jeudi 18 septembre, le festival ouvrira avec le premier volet du L’Boultech, consacré aux musiques électroniques et urbaines. Le rappeur marocain Loun lancera les hostilités avec un concert qui s’annonce mémorable, suivi sur scène par Hari, autre figure montante du rap national.

Enfin, pour clore cette édition en beauté, le dimanche 21 septembre, le groupe maroco-français Zar Electric, fer de lance de l’afro-electro, est programmé en clôture. Une manière de boucler la boucle avec une fusion audacieuse entre rythmes traditionnels et textures électroniques.

Par Qods Chabâa
Le 20/08/2025 à 17h34
#L'boulevard#Musique#Festival

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival Rab’Africa Rabat: Hatim Ammor et Ibtissam Tiskat électrisent l’esplanade du Bouregreg

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival Voix de Femmes de Tétouan: Diana Haddad, Zina Daoudia, Jaylan, Douaa Lahyaoui et Kawtar Sadik au programme

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Festival de Sidi Ifni: affluence record à Mirleft

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Tremplin L’Boulevard 2025: la liste des groupes dévoilée, le rap en tête d’affiche

Articles les plus lus

1
En images, la Tour Mohammed VI procède à des tests lumineux
2
Paris-Alger: l’escalade
3
Pourquoi l’Afrique du Sud soutient-elle le Polisario?
4
À la découverte du Maroc: les enfants de Jérusalem émerveillés par leur visite à Chefchaouen
5
Drame de Oued El Harrach: le régime algérien dévoile ses divisions et cache son impéritie derrière des boucs émissaires
6
France-Algérie: les scénarios à venir
7
Agadir: le ras-le-bol monte avec les bouchons sur la route vers Taghazout
8
Les poètes ont toujours raison
Revues de presse

Voir plus