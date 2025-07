Tremplin L’Boulevard 2025: la liste des groupes dévoilée, le rap en tête d’affiche

La liste des groupes sélectionnés pour l’édition 2025 du Tremplin L’Boulevard est désormais officielle. L’événement se tiendra du 18 au 21 septembre au stade du RUC à Casablanca. Sans grande surprise, la scène rap/hip-hop domine largement la programmation, confirmant l’essor spectaculaire de ce genre musical auprès de la jeunesse marocaine.

Depuis l’explosion du rap au Maroc, ce mouvement ne cesse de fédérer une nouvelle génération d’artistes et de publics. Une dynamique qui se reflète dans les chiffres: sur les 340 candidatures reçues cette année, 309 concernaient la catégorie rap/hip-hop, contre seulement 21 pour la fusion et autres musiques actuelles, et 10 pour le rock/metal, précisent les organisateurs.

Lire aussi : Le rappeur Dada fait des émules au L’Boulevard 2024

Les groupes viennent de toutes les régions du Royaume: Agadir, Nador, Smara, Casablanca, Kalaat M’Gouna, Taroudant, Rabat, Tinghir, Ouarzazate, Zagora, Laâyoune, Oujda, Meknès, et bien d’autres. «Les propositions témoignent toujours de la vitalité d’une scène jeune, engagée et en constante évolution», ajoutent les organisateurs.

Après plusieurs heures d’écoute et de délibération, les jurys ont sélectionné 15 projets, répartis dans les trois catégories, qui se produiront sur la scène du Tremplin. La remise des prix est prévue le 21 septembre.

Chaque lauréat remportera un prix (10.000 dirhams pour le premier, 5.000 dirhams pour le deuxième), ainsi qu’une semaine de formation avec des professionnels de l’industrie musicale et l’enregistrement d’un morceau au Studio Hiba, partenaire du festival.

Tremplin L’boulevard: Les groupes sélectionnés

Catégorie RAP/HIP HOP

Sur scène le 18 septembre 2025

7 artistes sélectionnés:

Al 7assan - Agadir

VLIEN - Salé

AESSA - Oujda

Amin 0M - Fès

Toxico - Fès

Elboo - Oujda

Double I - Meknès

Catégorie FUSION/AUTRES MUSIQUES ACTUELLES

Sur scène le 19 septembre 2025

4 projets sélectionnés:

Koungou - Tanger

Badil – Mohammedia

Yassine Taire lile - Agadir

Imadriwen - Ouarzazate

Catégorie ROCK/METAL

Sur scène le 20 septembre 2025

4 groupes sélectionnés:

The Sexophones - Casablanca

Band 17 - Rabat

Manic Attack - Témara

New Hate - Casablanca