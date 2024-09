L’Boulevard 2024: 35.000 festivaliers étaient au rendez-vous

L’Boulevard 2024 s’est achevé hier, dimanche 15 septembre, par le concert mémorable de Mehdi Nassouli. Pendant quatre jours, L’Boulevard a vibré au rythme de plus de 35 formations musicales, tandis que le souk emblématique installé sur la pelouse du stade a accueilli plus de 40 stands de créateurs, collectifs et associations. 35 000 festivaliers s’étaient donné rendez-vous pour partager leur passion pour la musique et les arts urbains dans une atmosphère conviviale.

Fidèle à son essence, L’Boulevard a réuni sur une même scène des artistes émergents et confirmés, marocains et internationaux, créant une véritable plateforme d’échanges artistiques et de rencontres.

Parmi les temps forts de cette édition, des performances tantôt puissantes, tantôt touchantes ont marqué les esprits: Nab Fake, Dada, Aita mon Amour, Fehd Benchemsi & The Lallas, Sakadoya, El Dey, Sarah & Ismael ou encore les légendaires Suicidal Tendencies -pour ne citer que ceux-là- ont captivé le public par la singularité de leurs univers musicaux.

Un instant particulièrement émouvant a été l’hommage rendu à Mehdi Metallica, figure incontournable de la scène métal marocaine, décédé il y a quelques mois. Une partie de la première génération de metalheads marocains a ainsi introduit le concert du groupe Orion - A Metallica Experience, qui a ensuite livré une prestation en l’honneur du défunt. Cet hommage s’est prolongé dans le souk, où des objets collectors de Mehdi ont été mis en vente. Les fonds seront reversés à une association de protection animale, cause qui lui tenait à cœur. Ce moment a également rappelé l’esprit de communauté et de solidarité au cœur de L’Boulevard depuis ses débuts.