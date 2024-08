En attendant sa première salle, Ouzoud s’apprête à accueillir la deuxième édition de son Festival international de cinéma

À Ouzoud, en plein massif de l’Atlas, pour la deuxième année consécutive, et alors que cette région mondialement connue pour ses cascades s’apprête à accueillir très prochainement sa première salle de cinéma, le Festival international du cinéma de montagne aura lieu du 3 au 7 septembre 2024.

L’évènement, organisé par la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région de Béni Mellal-Khénifra et le Centre cinématographique marocain (CCM), est présidé par Bahija Simou, directrice des Archives royales. C’est aussi elle qui est derrière le projet de construction d’un espace culturel global composé d’un cinéma de deux salles, d’un musée ethnographique et d’une médiathèque.

La commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma du CCM lui avait accordé, on se rappelle, une aide de quatre millions de dirhams.

Une fois que le cinéma Ouzoud ouvrira ses portes, il pourra abriter les prochaines éditions du festival. En attendant, la compétition se déroule à l’hôtel Borj des cascades. Les films de la section «Panorama» seront projetés en plein air dans une place publique d’Ouzoud.

Le jury du long-métrage est présidé par le producteur français Freddy Denaës, alors que celui du documentaire sera mené par la réalisatrice marocaine Narjiss Nejjar. Les films sélectionnés mettent un accent particulier sur les thématiques liées à la montagne et à son espace, et explorent avec une profonde sensibilité les liens entre l’humain et la nature, tout en invitant le spectateur à une réflexion sur son rôle dans la préservation de son habitat naturel.

Des hommages seront rendus au cinéaste Mohamed Abderrahmane Tazi, à l’actrice Naima Lemcharki et au scénariste et acteur du cinéma Ahmed Ntama.

Les films en compétition

– «La rivière», long-métrage documentaire de Dominique Marchais. France/2023/1h44

– «Animalia», long-métrage de fiction de Sofia Alaoui. Maroc/2023/1h31

– «Le mal n’existe pas», long métrage de fiction de Ryūsuke Hamaguchi. Japon/2023/1h47

– «Snow and the Bear », long-métrage de fiction de Selcen Ergun Turquie/Allemagne/Serbie/2022/1h34

– «La montagne», long-métrage de fiction de Thomas Salvador. France/2022/1h53

– «Vivre avec les loups», film documentaire de Jean-Michel Bertrand. France/2024/1h29

– «Hit the Road», long-métrage de fiction de Panah Panahi.Iran/2022/1h34

– «Par-delà les montagnes», long-métrage de fiction de Mohamed Ben Attia Tunisie/2023/1h37.