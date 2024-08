Cinéma: tournée au Maroc, la comédie romantique «Lonely Planet» sort bientôt sur Netflix

L'actrice américaine Laura Dern et l'acteur australien Liam Hemsworth sur le tournage de «Lonely Planet» au Maroc.

C’est au Maroc que la réalisatrice américaine Susannah Grant («Unbelievable», 2019) a posé sa caméra pour tourner «Lonely Planet», nouvelle comédie romantique produite par Netflix, et dont la diffusion sur la plateforme est attendue le 11 octobre.

Le film suit une romancière campée par Laura Dern, actrice américaine à la filmographie longue comme le bras («Blue Velvet» de David Lynch, «Un monde parfait» de Clint Eastwood, «The Master» de Paul Thomas Anderson, «Downsizing» d’Alexander Payne, «Les Filles du docteur March» de Greta Gerwig…), mais surtout connue du grand public pour sa prestation dans des épisodes de la saga «Jurassic Parc».

Écrasée par le syndrome de la page blanche, l’écrivaine décide de s’envoler vers une retraite d’écrivains au Maroc, espérant y retrouver l’inspiration. Mais c’est plutôt l’amour qu’elle y rencontrera, en la personne d’un séduisant jeune homme incarné par l’acteur australien Liam Hemsworth, le Thor de Marvel, également célèbre pour son rôle dans la saga «Hunger Games». Une romance suivra, défiant les différences d’âge.

Lire aussi : Netflix tourne au Maroc une série documentaire sur Alexandre le Grand

Sur le plateau marocain, Laura Dern a trouvé en l’ex de Miley Cyrus un partenaire de jeu exceptionnel. «Liam était de la magie à l’état pur», confie-t-elle au magazine Tudum de Netflix. «Notre aventure marocaine nous a beaucoup rapprochés et notre désir commun d’honnêteté et d’intimité dans toute relation m’a beaucoup touchée», ajoute-t-elle. «Raconter cette histoire ensemble a été une expérience inoubliable... et hilarante, car il m’a fait rire tout le temps !», poursuit l’actrice.

Le tournage de «Lonely Planet» a débuté en mai 2022 dans plusieurs localités au Maroc, auxquelles s’ajoutent quelques scènes filmées à Los Angeles, au début de 2023. Si Netflix reste discret sur les lieux exacts du tournage, les quelques clichés diffusés par la plateforme révèlent des scènes filmées dans une ferme ou encore dans un Riad décoré de zellige traditionnel. Et c’est dans un troisième extrait qu’on reconnaît aisément les ruelles bleues de Chefchaouen.

Laura Dern et Liam Hemsworth sur le tournage de Lonely Planet dans les ruelles de Chefchaouen. (Photo Netflix)

À côté des deux stars hollywoodiennes, le casting comprend notamment le jeune acteur marocain Sami Fekkak, qui apporte une heureuse touche locale au film. Dans le budget du film, estimé à 50 millions de dollars (environ 485 millions de dirhams), la production aurait dépensé, selon le site whats-on-netflix, près de 190 millions de dirhams dans le tournage marocain.

Rendez-vous est donc pris pour le 11 octobre pour découvrir «Lonely Planet» sur la plateforme de streaming. Autant pour se laisser emporter par la magie d’une romcom qu’on souhaite originale que pour voir la beauté du Maroc à travers le regard de Susannah Grant.