Cinéma: la Mostra de Venise renoue avec Hollywood

Un an après une édition en demi-teinte, boudée par les grands studios américains en raison de la grève à Hollywood, la Mostra de Venise, le plus ancien festival de cinéma au monde, s’ouvre ce mercredi soir, et semble prêt à renouer avec sa réputation de rampe de lancement des Oscars.

Et pour cause, jusqu’au 7 septembre, une foule de vedettes hollywoodiennes défilera sur le célèbre tapis rouge du Lido face à l’Adriatique. «Cela fait peut-être plus de vingt ans qu’il n’y avait pas autant de stars présentes!», a assuré le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, à l’AFP.

Le festival frappe fort dès la soirée d’ouverture avec la présentation hors compétition du dernier opus de Tim Burton, «Beetlejuice Beetlejuice», qui aligne un casting 5 étoiles, comprenant Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe, Monica Bellucci et Jenna Ortega, révélée par la série Netflix «Mercredi».

La star la plus attendue sera sans conteste Lady Gaga qui, après avoir percé sur grand écran dans «A Star is born», de Bradley Cooper, fait un retour fracassant sur les tapis rouges avec «Joker: Folie à deux». Le premier volet, «Joker», centré sur les origines du meilleur ennemi de Batman, avait remporté le Lion d’or en 2019 et valu ensuite un Oscar du meilleur acteur à Joaquin Phoenix.

Le festival sera aussi marqué par le retour d’Angelina Jolie, qui joue le rôle de Maria Callas durant les derniers jours de sa vie à Paris, dans «Maria» de Pablo Larraín. Le film est l’un des 21 en lice pour le Lion d’or, signés par sept réalisatrices et 17 réalisateurs. Le jury présidé par l’actrice française Isabelle Huppert décidera le 7 septembre du successeur de «Pauvres créatures», de Yórgos Lánthimos et avec Emma Stone, lauréat l’an dernier.

Parmi les prétendants figure Pedro Almodóvar, qui fait son grand saut américain avec «The room next door», tourné à New York, avec Tilda Swinton, Julianne Moore et John Turturro. Nicole Kidman et Antonio Banderas offriront au Lido un thriller érotique, tandis que Jude Law est en tête d’affiche d’un film qui plonge dans les milieux suprémacistes blancs des années 1980. Daniel Craig tourne la page James Bond avec «Queer» de Luca Guadagnino.

La Mostra prête aussi son tapis rouge à George Clooney et Brad Pitt. Le duo de sexagénaires se reforme pour une comédie d’action, «Wolfs», de Jon Watts, produite par Apple TV+. Le film est présenté hors compétition, comme celui du Français Claude Lelouch («Finalement»), invité d’honneur du festival vénitien.





Les 21 longs-métrages en compétition officielle à la 81ème Mostra de Venise

«The room next door», de Pedro Almodóvar, avec Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola (Espagne).

«Campo di Battaglia», de Gianni Amelio, avec Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini (Italie).

«Leurs enfants après eux», de Ludovic et Zoran Boukherma, avec Paul Kircher, Angelina Woreth, Sayyid El Alami, Gilles Lellouche, Ludivine Sagnier, Louis Memmi (France).

«The Brutalist», de Brady Corbet, avec Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones (Grande-Bretagne).

«Jouer avec le feu», de Delphine et Muriel Coulin, avec Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon (France).

«Vermiglio», de Maura Delpero, avec Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli (Italie, France, Belgique).

«Iddu (Sicilian Letters)», de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, avec Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova (Italie, France).

«Queer», de Luca Guadagnino, avec Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman (Italie, États-Unis).

«Kjærlighet (Love)», de Dag Johan Haugerud, avec Andrea Bræin Hovig, Tayo Cittadella Jacobsen, Marte Engebrigtsen (Norvège).

«April», de Dea Kulumbegashvili, avec Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze (Géorgie, France, Italie).

«The Order», de Justin Kurzel, avec Jude Law, Nicholas Hoult, Jurnee Smollett, Tye Sheridan, Marc Maron (Canada).

«Maria», de Pablo Larraín, avec Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit- McPhee (Italie, Allemagne).

«Trois amies», d’Emmanuel Mouret, avec Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Grégoire Ludig, Damien Bonnard, Vincent Macaigne (France).

«Kill the Jockey», de Luis Ortega, avec Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Daniel Gimenez Cacho (Argentine, Espagne).

«Joker: Folie à deux», de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz (États- Unis).

«Babygirl», de Halina Reijn, avec Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas (États-Unis).

«Ainda estou Aqui (I’m still here)», de Walter Salles, avec Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro (Brésil, France).

«Diva Futura», de Giulia Louise Steigerwalt, avec Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza (Italie).

«Harvest», de Athina Rachel Tsangari, avec Caleb Landry Jones, Harry Melling, Rosy McEwen (Grande-Bretagne, Allemagne, Grèce, France, États-Unis).

«Qing Chun Gui (Youth-Homecoming)», de Wang Bing, documentaire (France, Luxembourg, Pays-Bas).

«Stranger eyes», de Yeo Siew Hua, avec Chien-Ho Wu, Kang-Sheng Lee, Anicca Panna, Vera Chen (Singapour, Taïwan, France, États-Unis).