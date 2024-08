«Dados» en tête du box office marocain avec 8,7 millions de dirhams de recettes en 2023

Le film réalisé par Abdelouahed Mjahed, «Dados», sorti en salles l’année dernière a réalisé 164.934 entrées et a engrangé plus de 8,7 millions de dirhams de recettes selon le bilan du Centre cinématographique marocain (CCM) 2023.

Ce long-métrage, une première œuvre du réalisateur, connu pour avoir travaillé durant de longues années à la télévision, suit les aventures criminelles de «Dados» et des quatre femmes qu’il a recrutées pour ses opérations de cambriolage, de chantage et d’escroquerie. Il occupe la première place du box-office des trente films les plus vus en 2023.

Il est talonné de près par le blockbuster «Barbie» de la cinéaste américaine Greta Gerwig qui capitalise 99.889 entrées, 4,8 millions de dirhams de recettes et du film marocain «Houma Li Bqaw-jouj» de Rabii Shajid avec 93.536 entrées et 4,9 millions de dirhams de recettes.

Le tableau est complété par «Nayda» de Said Naciri avec 85.353 entrées et 4,5 millions de dirhams de recettes, «Ana Machi Ana» de Hicham El Jebbari sorti en février 2023, avec 80.705 entrées, 4,5 millions de dirhams de recettes. Ce film pulvérise les records au cinéma depuis plus d’un an et sera probablement en tête du box office marocain en 2024.

Toujours dans le classement des films les plus vus en 2023, on retrouve le film américain «Oppenheimer» de Christopher Nolan qui a capitalisé 78.427 entrées et engrangé 3,9 millions de dirhams de recettes, suivi de «Hollywood Smile» de Ali Tahiri avec 68.517 entrées, 3,6 millions de dirhams de recettes, suivi de «Mission impossible, Dead Reckoning Part One» de Christopher Mc Quarrie avec 59.690 entrées, 3,1 millions de dirhams de recettes, «Avatar: la voie de l’eau» de James Cameron avec 53.072 entrées, 2,8 millions de dirhams de recettes, et le film indien «Jawan» de Atlee Kumar avec 42.339 entrées, 2 millions de dirhams.

Si «Dados» est en tête des films marocains qui ont fait recette en 2023, le film «La marche verte» de Youssef Britel se contente lui de 10 entrées en salles et tenez-vous bien 530 dirhams de recettes.