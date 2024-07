Cinéma: «QLAB 6/9», film produit par Driss Chahtane, en salle le 24 juillet

Le film «QLAB 6/9», dont la sortie est attendue pour le 24 juillet dans les salles marocaines, mêle habilement comédie et drame pour croquer le portrait d’un magnat de l’immobilier aussi riche que complexe. Produit par Driss Chahtane, réalisé par Mohamed Ali Laaouini, et porté par une pléiade d’acteurs marocains de haute facture, ce long métrage promet une exploration nuancée des dynamiques de pouvoir et des disparités sociales.

Le scénario, écrit par Jawad Karouiti, s’attarde sur les péripéties d’Aabass, un tycoon de l’immobilier et de la production audiovisuelle, illustrant de façon humoristique son autoritarisme et son manque d’empathie au fil de ses interactions avec son entourage professionnel et personnel. Le film brosse le portrait d’un personnage respecté mais souvent déconnecté des réalités émotionnelles de ses proches.

Dès les premières scènes, Aabass est dépeint comme une personne exigeante et sans pitié, prêt à licencier ceux qui ne correspondent pas à ses attentes. Parallèlement, le film expose les contrastes entre sa grande richesse et la précarité des habitants de son village, en se focalisant notamment sur les enjeux soulevés par Hadaoui, son cousin, concernant un puits essentiel pour leur communauté.

Le film introduit aussi Narjiss, employée d’Aabass, et expose les dilemmes émotionnels vécus par les jeunes Mayar et Mehdi, dont la relation est affectée par les attentes familiales et les contraintes sociales. L’intrigue culmine avec des développements dramatiques affectant la santé d’Aabass, qui provoquent des décisions déterminantes pour l’ensemble des personnages. Le film se termine sur une note émotionnelle, mélangeant humour, drame personnel et thématiques sociales, tout en interrogeant le pouvoir, les relations et la culture.

À l’occasion de la sortie du film, Driss Chahtane, le producteur, exprime son enthousiasme: «Avec “QLAB 6/9”, mon second film, nous avons cherché à offrir une œuvre qui résonne profondément avec les spectateurs tout en mettant en avant le talent du cinéma marocain. C’est un projet ambitieux qui allie comédie, drame personnel et réflexions sociales, et je suis enthousiasmé par la manière dont il sera accueilli par le public.»

Des thèmes universels

«Travailler sur “QLAB 6/9” a été une expérience incroyable. Nous avons abordé des thèmes universels tels que le pouvoir, les relations et les disparités sociales à travers un récit à la fois émotionnel et captivant, le tout avec une touche comique. Le tournage a présenté des défis, mais je suis fier du résultat final», ajoute Mohamed Ali Laaouini, réalisateur du film.

Ce long métrage rassemble des acteurs marocains de renom tels que Mohamed El Jam, Nezha Regragui, Abdelilah Ajil, Abderrahim Elmenyari, Mohamed Atir, Youssef Zaari, Safaa Hbirkou, Fati Jamali, Issam Balalioui ainsi que d’autres grandes figures du cinéma marocain, avec une participation spéciale de Saad Lamjarred.