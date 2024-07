Meilleur film international aux Oscars 2025: le CCM lance un appel aux producteurs marocains

À peine les Oscars 2024 terminés, voilà qu’on parle déjà de la 9ème cérémonie qui se tiendra en 2025. Après la course honorable de «La mère de tous les mensonges» d’Asmae El Moudir l’année dernière, le Centre cinématographique marocain (CCM) lance un appel aux producteurs marocains désireux de participer à la présélection pour l’Oscar du Meilleur film international. Les films en question doivent répondre aux critères définis par l’Académie américaine.

Dans un communiqué, le CCM dont la direction par intérim est dirigée par Abdelaziz El Bouzdaini, précise que Les producteurs intéressés doivent soumettre leur candidature au CCM, accompagnée de la fiche d’inscription, d’une copie du contrat avec le distributeur du film et d’un engagement de son exploitation commerciale.

Les films éligibles sont les longs métrages (plus de 40 minutes) produits en dehors des États-Unis d’Amérique et de ses territoires, avec une prédominance d’une langue étrangère autre que l’anglais. Les longs métrages d’animation et les documentaires sont également acceptés.

Ces films doivent faire l’objet d’une exploitation commerciale dans les salles de cinéma au Maroc entre le 1er novembre 2023 et le 30 septembre 2024, pendant au moins sept jours consécutifs. Le règlement complet est disponible sur le site Oscars Rules & Eligibility.

Une commission de sélection, composée de professionnels du cinéma marocain, qui n’a pas encore été désignée, sera chargée de visionner les films candidats. Elle se réunira courant septembre 2024 pour délibérer et sélectionner le film qui représentera notre pays à l’Oscar du Meilleur film international. Le dernier délai de réception des dossiers de participation est fixé au 31 juillet 2024 par le CCM.