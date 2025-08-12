Festival Voix de Femmes de Tétouan: Diana Haddad, Zina Daoudia, Jaylan, Douaa Lahyaoui et Kawtar Sadik au programme

Les têtes d'affiche de la 13ème édition du festival Voix de femmes 2025 de Tétouan.

La ville de Tétouan s’apprête à accueillir la 13ème édition du Festival Voix de Femmes, qui se déroulera cette année en deux temps: les concerts, du 14 au 16 août, et les actions sociales, du 18 au 20 septembre.

En partenariat avec des acteurs médicaux et associatifs, locaux et nationaux, plusieurs initiatives seront menées au profit des populations vulnérables. Au programme: distribution de dons, caravane «Santé pour tous» au Centre de Sidi Frej et au Complexe Social Kouilma, ainsi que diverses activités sociales et solidaires.

L’édition 2025 investira plusieurs espaces pour célébrer les voix, les talents et les expressions portées par les femmes. Le coup d’envoi sera donné le jeudi 14 août par une animation mobile, un format participatif et accessible à tous, qui traversera plusieurs quartiers de Tétouan.

«Cette édition poursuit la vocation du festival: porter la voix des femmes dans l’espace public, en valorisant leur expression artistique et leur rôle dans la société. Qu’il s’agisse de création ou d’action solidaire, Voix de Femmes reste fidèle à son engagement culturel et humain», souligne Karima Benyaich, présidente de l’Association Voix de Femmes, organisatrice de l’événement.

Le vendredi 15 août, la place Al Matar vibrera aux sons de deux voix montantes de la scène marocaine: Douaa Lahyaoui, originaire de Fès, à la croisée des ballades soul et de la pop orientale, et Kawtar Sadik, DJette et chanteuse tangéroise qui fusionne électro et rythmes gnaoua. La soirée se clôturera en beauté avec Zina Daoudia, figure incontournable du chaâbi et de la aïta.

Le samedi 16 août, place à Jaylan, artiste talentueuse mêlant pop et rap marocain, révélée par son titre viral Ha Wlidi et remarquée lors de la cérémonie d’ouverture de la CAN féminine 2025. En clôture, la grande star arabe Diana Haddad offrira un concert qui s’annonce comme l’un des moments forts de cette édition.