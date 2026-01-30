Pour son premier concert en Afrique du Nord, Robbie Williams ouvre cet été la 19ème édition du Jazzablanca

En accueillant Robbie Williams le 2 juillet 2026, Jazzablanca confirme son positionnement sur le circuit des grands festivals mondiaux. Ce concert, programmé dès la soirée d’ouverture, s’annonce comme l’un des temps forts de la 19ème édition et illustre l’ambition du festival d’élargir son spectre artistique tout en attirant des figures majeures de la scène internationale.

Figure incontournable de la musique britannique depuis plus de trente ans déjà, Robbie Williams affiche un parcours jalonné de records. L’artiste a vendu plus de 90 millions d’albums à travers le monde, signé 15 albums numéro un au Royaume-Uni et remporté 18 BRIT Awards, un palmarès qui le place parmi les artistes les plus récompensés de l’histoire de la pop britannique.

Actuellement en tournée avec «BRITPOP», lancée en mai 2025, Robbie Williams a déjà rassemblé plus de 1,2 million de spectateurs à travers l’Europe. Cette tournée s’inscrit dans une période particulièrement active de sa carrière, marquée par un regain d’intérêt critique et public autour de son œuvre.

En janvier 2025, la bande originale du film «Better Man», biopic qui lui est consacré, s’est hissée en tête des ventes au Royaume-Uni. Il s’agit du quinzième album de l’artiste à atteindre la première place des charts britanniques, égalant ainsi un record jusqu’alors détenu par The Beatles. Réalisé par Michael Gracey, le film a été salué par la critique et nommé aux Oscars, tandis que la série documentaire «Robbie Williams», diffusée sur Netflix, a rencontré un large écho à l’international.

Parallèlement à sa carrière artistique, Robbie Williams est engagé depuis plusieurs années dans des actions humanitaires. Cofondateur du Soccer Aid for UNICEF, il a contribué à lever plus de 121 millions de livres sterling en faveur de projets sociaux à travers le monde. En 2025, il a également été nommé Ambassadeur musical officiel de la FIFA, coécrivant et interprétant l’hymne «Desire» aux côtés de Laura Pausini.

Cette première performance de l’artiste brittanique en Afrique du Nord s’inscrit déjà comme un moment clé de la prochaine édition de Jazzablanca. Elle donne le ton d’une programmation à la fois exigeante et ouverte, confirmant la place croissante de Casablanca comme escale incontournable des grandes tournées internationales.