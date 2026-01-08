Meteor Airlines célèbre Yennayer et ses 10 ans en concert à Rabat et Marrakech

Après une longue absence de la scène marocaine, Meteor Airlines revient avec une proposition artistique puissante et engagée, comprenant deux concerts programmés le 10 janvier à Rabat au cinéma Renaissance et le 13 janvier à Marrakech au Meydene, et ’inscrivant dans un double temps fort: la célébration de Yennayer, le Nouvel An amazigh symbole de renouveau et de transmission, et une décennie de création musicale portée par le groupe de musique.

Meteor Airlines s’est imposé au fil des années comme l’un des porte-voix du rock amazigh, un univers musical hybride mêlant riffs rock, rythmes traditionnels et textes majoritairement chantés en tamazight. Sur scène, le groupe déploie une identité visuelle forte, inspirée notamment de l’Azennar, la cape amazighe, affirmant un ancrage culturel assumé et revendiqué. Cette fusion entre héritage et modernité confère aux performances live du groupe une intensité particulière, où la musique devient un espace de dialogue entre passé, présent et futur.

Avec son dernier album «Agdal» sorti en 2024, Meteor Airlines approfondit une démarche artistique résolument engagée. Le groupe y aborde des thématiques actuelles telles que la préservation de l’environnement, la résilience climatique, la raréfaction de l’eau, la biodiversité et la transmission culturelle. Le terme «Agdal» issu de la tradition amazighe désigne un mode ancestral de gestion communautaire durable des ressources naturelles. Un concept qui résonne autant dans le propos musical que dans l’énergie collective portée sur scène.

Fondé en janvier 2016, Meteor Airlines célèbre ce mois dix ans de parcours artistique jalonné de créations originales et d’une quête constante de sens. Pour le groupe, ces concerts sont bien plus que de simples dates: ils incarnent un retour aux sources et un moment de partage avec un public fidèle. «Ces deux dates sont une fête: Yennayer, nos retrouvailles avec le public, et une décennie de rock amazigh portée ensemble», confie Ahmed Ennassiri, lead vocaliste et guitariste du groupe.

Les concerts du 10 janvier à Rabat au cinéma Renaissance et du 13 janvier à Marrakech au Meydene démarrent tous deux à 20h30 et s’annoncent déjà comme des moments forts de la scène musicale alternative marocaine.