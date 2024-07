Cesaria Evora orchestra, Tihihit Titrit, Meteor Airlines, Ribab Fusion... au festival Timitar

Agadir s’apprête à accueillir la 18ème édition du festival Timitar. À partir de ce jeudi 4 juillet, plusieurs artistes vont se relayer sur scène pour animer la ville durant 3 jours. Cesaria Evora orchestra, Dj Flava, Tihihit Titrit, Meteor Airlines Ahwach Tiliwine, Dj MKA, VJ Kalamour, Meteor Airlines, sont au programme. Et c’est Zakaria Ghafouli qui ouvre le bal à partir de 19h30 sur la place Al Amal.

Et cette année, la direction artistique assurée par Brahim El Mazned semble revenir au positionnement initial de ce festival. A savoir la mise en valeur des artistes, porte-drapeaux de la musique amazigh. Plusieurs stars de la musique amazighe dont Khadija Atlas et Moulay Ahmed Ihihi font partie du line-up de cette édition 2024. L’année dernière, le festival Timitar s’était achevé sur une note triste puisque la clôture avait coïncidé avec le séisme du 8 septembre et l’édition 2023 avait été interrompue.

Depuis sa création en 2004, cet évènement basé sur la valorisation du patrimoine amazigh et sa rencontre avec les musiques du monde, a accueilli des artistes de renommée internationale, du calibre de Marcel Khalifé, Yuri Buenaventura, Ziggy Marley, Idir, les Gipsy Kings, Kadhem Saher, Majida El Roumi, Samira Saïd ou encore Najat Atabou.