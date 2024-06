Le Festival Timitar d’Agadir de retour du 4 au 7 juillet

On connaît la date de la 19ème édition du festival Timitar d’Agadir. L’évènement aura lieu cette année du 4 au 7 juillet, et la programmation sera déclinée dans les trois sites habituels et emblématiques, à savoir la Place Al Amal, la Place Bijaouane et le Théâtre de Verdure.

En attendant que le line-up soit révélé, les organisateurs rappellent que depuis sa création en 2004, Timitar a accueilli des artistes de renommée internationale, du calibre de Marcel Khalifé, Yuri Buenaventura, Ziggy Marley, Idir, les Gipsy Kings, Kadhem Saher, Majida El Roumi, Samira Saïd ou encore Najat Atabou.

«Le festival continue de célébrer la beauté de la musique amazighe tout en ouvrant ses portes à des artistes talentueux venus des quatre coins du monde: Afrique, Moyen-Orient, Europe et Amériques. Cette édition promet une rencontre extraordinaire entre la pureté des traditions amazighes et la diversité des musiques du monde, incarnant l’esprit d’ouverture et de partage qui anime Timitar», peut-on lire dans un communiqué diffusé ce jeudi 13 juin.

Au fil des ans, en bientôt deux décennies d’existence, le festival Timitar a su s’imposer sur la scène musicale marocaine et est devenu une plateforme d’échange et de partage, favorisant la découverte de la richesse de la musique amazighe et la promotion de la diversité culturelle.