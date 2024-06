Le festival L’Boulevard 2024 annonce ses dates

On connaît désormais les dates de l’édition 2024 du festival L’Boulevard. La 22ème édition de la grand-messe marocaine de la musique urbaine est prévue du 12 au 15 septembre au stade du R.U.C, à Casablanca. Les festivités incluront, comme le précisent les organisateurs dans un communiqué, des concerts, un marché associatif et créatif et des activités variées, sans oublier la compétition musicale Tremplin L’Boulevard, qui braque les projecteurs depuis 1999 sur les jeune talents locaux.

En attendant de révéler le programme, L’Boulevard lance dès à présent son appel à candidature pour cette compétition. Ouvert aux jeunes formations musicales et artistes établis au Maroc, cet appel concerne trois catégories: rap/hip hop, rock/metal et fusion/autres musiques actuelles.

Les musiciens et groupes intéressés sont invités à soumettre leur candidature en ligne avant le 7 juillet 2024 à minuit. Les candidats sélectionnés pourront se produire sur la scène du R.U.C du 12 au 14 septembre 2024, avec à la clé une précieuse formation technique et artistique de six jours pour les six groupes gagnants (soit deux par catégorie), ainsi que des récompenses de 10.000 DH pour le 1er prix de chaque catégorie, et 5.000 DH pour le second. L’enregistrement d’une chanson au Studio Hiba, partenaire du festival L’Boulevard, est également offert aux lauréats.

Chaque année, L’Boulevard reçoit environ 300 démos de tous styles et provenant de tout le royaume, soumises à l’évaluation attentive du jury. Depuis son lancement en 1999, près de 620 jeunes formations ont eu l’opportunité de se produire sur la scène de L’Boulevard. Les formulaires de candidature sont disponibles sur le site officiel www.boulevard.ma.