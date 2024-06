Festival de cinéma africain de Tarifa-Tanger: Lina Soualem reçoit le Prix du meilleur long métrage des mains de Farida Belyazid

Le film «Bye Bye Tibériade» de la franco-palestinienne Lina Soualem, fille de l’actrice Hiam Abbas, a remporté le Prix du meilleur long métrage de la section compétitive hypermétropie du Festival de cinéma africain de Tarifa-Tanger, qui s’est clôturé hier samedi 1er juin à Tarifa. Et c’est la cinéaste marocaine Farida Belyazid qui a remis le trophée à celle qui avait déjà remporté en 2021 le Prix du public pour «Leur Algérie».

Le jury, composé de Chaimaa Boukharsa, Agus Jiménez et Pablo García Casado a salué ce film «pour son travail de mémoire à travers quatre générations de femmes qui expriment une histoire douloureuse qui perdure jusqu’à nos jours. Le film réussit à combiner l’intime et l’universel, la poésie et l’humour dans une approche profondément humaine».

Le Prix casa África de la meilleure réalisation a par ailleurs été attribué à la réalisatrice marocaine Leïla Kilani pour son film «Indivision», «pour sa maîtrise et son audace à donner vie à cette narration captivante. Un conte des mille et une nuits revisité par une réalisatrice proche des préoccupations de notre époque: la violence dans les relations de classe, les vies virtuelles vécues à travers les réseaux sociaux, la crise environnementale et l’éternelle question de l’homme face à la nature». Le prix a été remis par Azza Chaabouni.

Girley Jazama a remporté le Prix de la meilleure actrice pour «Under the Hanging Tree», «pour son interprétation remarquable dans un film à la narration complexe qui évoque la violence coloniale». Enfin, Parista Sambo a reçu le Prix du meilleur acteur pour «Disco Afrika» «pour sa performance subtile et authentique dans le film».