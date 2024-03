Musique: le groupe de Rock Amazigh Meteor Airlines au festival South by Southwest au Texas

Seul groupe marocain sélectionné dans la programmation officielle de l’édition 2024 du festival américain South by Southwest (SXSW), qui se déroule du 11 au 16 mars à Austin au Texas, Meteor Airlines se produira lors de plusieurs concerts. «Cette participation met non seulement en lumière leur talent exceptionnel, mais souligne également la diversité culturelle qui définit le SXSW», commente Rachid Ennassiri, le manager du groupe.

Dans le cadre de leurs prestations au SXSW, Meteor Airlines sera l’une des têtes d’affiche du showcase officiel du WOMEX (pour World Music Expo), le 14 mars, dans le célèbre club local le Flamingo Cantina. Reconnu pour promouvoir les artistes émergents à l’échelle internationale, le WOMEX s’associe chaque année au festival SXSW pour favoriser les échanges interculturels et la collaboration entre professionnels de la musique à travers le monde.

Fondé en 2016, Meteor Airlines s’est imposé auprès de son audience avec son mélange distinctif de rock amazigh, inspiré de la culture, de l’histoire et des valeurs amazighes marocaines, et mêlé à des thèmes universels. Faite de mélodies acoustiques aux hymnes électrisants, leur musique transcende les frontières et résonne auprès des auditeurs du monde entier.

La musique de Meteor Airlines est aussi un reflet de leur parcours depuis les montagnes du sud-est de l’Atlas jusqu’au paysage dynamique du SXSW, et leur participation promet d’être un moment fort du festival cette année, offrant au public une expérience musicale immersive et singulière. «Leur musique est puissante, pleine de groove et de poésie. On peut sentir la chaleur de l’Afrique, bien sûr, mais aussi un véritable sentiment universel», en dit Réda Allali, le leader de Hoba Hoba Spirit.