Revue du web. Services numériques étrangers: la TVA répercutée sur les abonnements fait grincer des dents

Services numériques étrangers: la TVA répercutée sur les abonnements fait grincer des dents
Cette TVA n'a pas lieu d'être, quand vous interrogez Claude se sont des machines qui tournent hors Maroc et Claude n'a pas de représentant légal au Maroc, c'est de l'import du service sans pouvoir de déductibilité au Maroc : TAXE SANS VALEUR AJOUTÉE https://t.co/Gcz8NLOco2— SOTA (@Souta_knave) July 11, 2026
daba had TVA li zado pour les services digitaux ki aydiro collectiwha vu que dok les societés de base sont pas representés au maroc.... ça se collecte au niveau de la banque et la carte bancaire wla kifach ? 🤔— Youssef Yamani ⭐️⭐️ (@Youssefyamani) July 11, 2026
Ce n'est pas acceptable de payer une TVA sur des services basés à l'étranger. Cela encourage l'obtention de comptes bancaire à l'étranger , voir des cartes en cryptomonnaies.— Alexander Bicornu (@snorluf) July 12, 2026
A moins que les netflix, meta, openAI et autres se mettent à nous facturer en dirhams marocain...
Trottinettes électriques: casque obligatoire, vitesse limitée à 25 km/h… le gouvernement durcit les règles
Technologies: Apple poursuit OpenAI en justice pour vol présumé de secrets industriels
Pourquoi Apple attaque vraiment OpenAI?— TradeSharp (@TradeSharpX) July 11, 2026
Le véritable enjeu dépasse largement la question juridique du vol de secrets d'affaires. Si les accusations d'Apple sont fondées, cette affaire porte sur qui contrôlera la prochaine génération d'appareils grand public alimentés par l'IA.… https://t.co/JUJZweRDcT
🚨 Coup de tonnerre : Apple attaque OpenAI en justice pour vol présumé de secrets industriels.— MaTech (@iMathTechs) July 11, 2026
L’entreprise accuse plusieurs anciens employés, dont Tang Tan, d’avoir transmis des informations confidentielles sur de futurs produits.
Si ces accusations sont fondées, l’affaire… pic.twitter.com/yxblWC954D
🇺🇸🚨 Apple vient de poursuivre OpenAI pour vol de secrets commerciaux.— Léa | Bourse & Stratégies (@LeaBourseFR) July 11, 2026
Et la plainte est bien plus grave que ce que les titres laissent croire.
Pour comprendre, il faut commencer par Tang Tan. Il a passé 24 ans chez Apple : responsable du design de l'iPhone, l'Apple Watch, les… https://t.co/nstPKGmTCd pic.twitter.com/WSq7gk1MUw
🍏 Apple attaque OpenAI, accusant plusieurs de ses anciens employés d'avoir transmis des informations confidentielles à la start-up californienne, après avoir été recrutés par celle-ci. Cette action en justice marque une escalade des tensions entre les deux entreprises. pic.twitter.com/59J00e3gE9— Agence France-Presse (@afpfr) July 11, 2026
Ce qui circule depuis hier est assez fou… Entretiens avec des employés Apple pour leur voler des infos, conservation d’anciennes machines pro, accès aux serveurs à distance, messages pour se moquer du vol de données… Apple v. OpenAI va être bouillant. https://t.co/UubH1L7Sid— Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) July 11, 2026
Football: Azzeddine Ounahi sur les tablettes de l’Ajax Amsterdam
#Ajax heeft idd interesse in Azzedine #Ounahi— W (@WFCGRONINGEN) July 12, 2026
- er ligt een voorstel van 9.5/10M met 4/5 makkelijke bonussen voor de 26 jarige 🇲🇦 CM van #Girona
- speler wil naar Ajax, maar er is concurrentie uit 🇮🇹/🏴/🇫🇷/🇸🇦
- Girona niet makkelijk en nog geen volle vertrouwen in een deal pic.twitter.com/SwPZDoWdHR
🚨 UN ANCIEN MARSEILLAIS DANS LE VISEUR DE L’AJAX !— MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) July 12, 2026
L’Ajax Amsterdam 🇳🇱 est en discussions pour recruter Azzedine Ounahi 🇲🇦.
L’ancien milieu de terrain de l’OM dispose d’une clause libératoire estimée à 25 M€. 💰
Arrivé à Marseille après son magnifique Mondial 2022 avec le… pic.twitter.com/xNOPTBbNGa
🚨 L’AJAX AMSTERDAM EST EN DISCUSSIONS POUR SIGNER AZZEDINE OUNAHI 🇲🇦 ! ❤️🤍— Actu Foot (@ActuFoot_) July 11, 2026
Le Marocain possède une clause libératoire de 25 M€. 💰
🗞️ @FabrizioRomano pic.twitter.com/ba46CNjhoC
🚨Azzedine Ounahi pourrait rapporter environ 5M€ à l’OM grâce à une clause à la revente, si son transfert estimé à 25M€ se concrétise.— La Source Marseillaise (@lasource13013) July 11, 2026
Une rentrée d’argent inattendue pour Marseille. pic.twitter.com/lDyOx1gWrJ
🚨🇲🇦 EXCLUSIVE: Ajax are in talks to try sign Azzedine Ounahi as new midfielder. 🔴⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026
Negotiations ongoing on player and clubs side, there’s a €25m release clause into Ounahi contract at Girona.
Ajax trying negotiate on price; Michel wants him.
🎥 https://t.co/wLzab22zBb pic.twitter.com/McItgqemok