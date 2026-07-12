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Revue du web. Services numériques étrangers: la TVA répercutée sur les abonnements fait grincer des dents

Le siège de la Direction générale des impôts (DGI), à Rabat.

Revue du webServices numériques étrangers: la TVA répercutée sur les abonnements fait grincer des dents; Trottinettes électriques: casque obligatoire, vitesse limitée à 25 km/h… le gouvernement durcit les règles; Technologies: Apple poursuit OpenAI en justice pour vol présumé de secrets industriels; Football: Azzeddine Ounahi sur les tablettes de l’Ajax Amsterdam... Round-up.

Par La Rédaction
Le 12/07/2026 à 17h43

Services numériques étrangers: la TVA répercutée sur les abonnements fait grincer des dents

Trottinettes électriques: casque obligatoire, vitesse limitée à 25 km/h… le gouvernement durcit les règles

Technologies: Apple poursuit OpenAI en justice pour vol présumé de secrets industriels

Football: Azzeddine Ounahi sur les tablettes de l’Ajax Amsterdam

Par La Rédaction
Le 12/07/2026 à 17h43
#Maroc#TVA#Netflix#Spotify#Trottinettes électriques#Loi#gouvernement#technologies#Apple#OpenAI#Football#Azzedine Ounahi#Ajax Amsterdam

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