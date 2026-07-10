Revue du web. Mondial 2026: l’épopée du Maroc s’arrête en quart de finale

Mondial 2026: l’épopée du Maroc s’arrête en quart de finale
To the Morocco family: thank you for every minute, every chant and every bit of belief ❤️🇲🇦 Dima Maghrib #FRAMAR— PUMA Football (@pumafootball) July 9, 2026
Il y avait clairement une classe d'écart. La France est beaucoup trop forte. Le Maroc n'avait aucun argument à opposer. Encore moins avec le forfait de Saibari. La France continue. Le Maroc s'arrête avec le sentiment d'une belle campagne réussie. RDV en 2030 à domicile. #FRAMAR— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 9, 2026
Big players always deliver in big moments. France did exactly that tonight. 🇫🇷⭐ #FRAMAR #MARFRA pic.twitter.com/7eYovvaC3A— Haseeb Ahmed (@IHaseebAhmed27) July 9, 2026
Hommage au plus grand gardien africain de l'histoire. #bounou #framar pic.twitter.com/nJW06wEiR5— Citizen (@Lavertissement) July 9, 2026
Yassine Bounou acclamé par les supporters des Lions de l’Atlas
💫 YASSINE BONO EST IMMENSE— Kultur (@Kulturlesite_) July 9, 2026
Il a arrêté 7 penaltys sur 9 en Coupe du monde !!
Sans aucun débat un des meilleurs gardiens du MONDE. pic.twitter.com/TpcYkfXxOG
Et dire qu’il a 35 ans et qu’il affiche un niveau aussi constant machaAllah— 532off (@532off) July 10, 2026
L’après-Bono risque de faire très mal.. pic.twitter.com/YJCu3oSdgo
🌎🇲🇦 Yassine Bono, again Morocco’s hero as he celebrates after saving Mbappe’s penalty. pic.twitter.com/ntwBBlZnkP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
💔 Yassine Bono completamente hundido...— Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) July 9, 2026
Eres un orgullo para todos los marroquíes, jamás podremos agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por Marruecos.
Muchas gracias de verdad @Bonoyasspic.twitter.com/wiOc9gm1jq
Your tears are precious, Yassine Bono 🥺🥹🧤— MoroccanGrinta (@MoroccanGrinta) July 9, 2026
Man of the match. 🇲🇦💚❤️
Source : Elbotola pic.twitter.com/aIII6aCX4Y
Les autorités vent debout contre les véhicules modifiés pour fonctionner au gaz butane
Iran-États-Unis: les affrontements reprennent, Téhéran et Washington se rejettent la responsabilité
🚨⁉️Alert|| USA & IRAN; LE CESSÉ-LE-FEU EST ROMPU#USA- Donald Trump sur l'Iran : "Le cessez-le-feu est rompu. Je ne veux plus avoir affaire avec eux. Ce sont des ordures ! pic.twitter.com/yuwV5wahen— Kakule Jean (@KakuleJ37351) July 8, 2026
▶️️️#Iran/USA : Le retour de la guerre— 24h Pujadas (@24hPujadas) July 8, 2026
Les faits rien que les faits avec Rebecca Blanc-Lelouch @reb__bl 🔍
🔄 Retrouvez #24HPujadas sur #LCI - canal 15#Iran #Détroit #Guerre #Trump⤵️ pic.twitter.com/jcethT3Cyz
🚨AVERTISSEMENT URGENT : LE CORPS DES GARDIENS DE LA RÉVOLUTION IRANIEN DÉCLARE :⚡— NAMKARIBOU News (@Namkaribou) July 8, 2026
« L'Iran aux pays voisins : 'La retenue est terminée' ❤️🔥😱
Nous viserons les infrastructures appartenant à l'ennemi américano-sioniste, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, au Koweït, à…
Menace d’escalade, détroit d’Ormuz... Pour Donald Trump, le spectre d’une « guerre sans fin » en Iranhttps://t.co/44DcklO1Xm— Dominique Attias (@AttiasDominique) July 10, 2026
régime des mollahs ne peut tenir population qu’ en essayant de federer contre USA pourquoi voulez vous donc qu elle ne continue pas sans fin ?🙄😡🤷🏻♀️
🔴 Iran/ USA : le retour de la guerre ?— TF1Info (@TF1Info) July 8, 2026
➡️ La nuit dernière, les États-Unis ont bombardé 80 cibles en Iran.
📺 #LE20H de @TF1 présenté par @GillesBouleau pic.twitter.com/5iwPGM0Goh