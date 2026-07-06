Revue du web. Football: le MAS, champion du Maroc pour la première fois depuis 41 ans

Football: le MAS, champion du Maroc pour la première fois depuis 41 ans

🚨🚨💣OFFICIEL🇲🇦🏆



Le Maghreb de Fès (MAS) est officiellement sacré champion de la Botola. pic.twitter.com/Zogf0rjvtD — MMGA🇲🇦۞ (@makemorocco) July 5, 2026

Le MAS est champion du Maroc pour la cinquième fois de son histoire. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭



CHAMPIONI ! CHAMPIONI ! OLE OLE OLE ! CHAMPIONI ! CHAMPIONI ! OLE OLE OLE ! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/EklvKRYIA1 — Insider MAS🟡⚫ (@INSIDER_MAS) July 5, 2026

🏆 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋:



MAS Fès are the 2025/26 Botola Pro League champions, ending a 41-year wait for the title since 1985. 🟡⚫



Pablo Franco Martín has made history in his debut season:



🏟️ 30 matches

📊 59 points



They have also secured qualification for the 2026/27 CAF… pic.twitter.com/3YkFSia5ot — Micky Jnr (@MickyJnr__) July 5, 2026

MAS champion du Maroc 🇲🇦💪🏽 pic.twitter.com/dDhrdCnpCe — 🇲🇦 / RCL/MAS/HALA MADRID (@Amahzoune1Larry) July 5, 2026

Congratulations to MAS Fes on winning the Botola Pro 1 title after a magnificent season under Pablo Franco 🇪🇸



It's their 5th Botola title and their first since 1985, bringing an end to a 41 year wait



A remarkable achievement for the club, its players, staff and supporters💛🖤 pic.twitter.com/S0xWa5dEtn — RedDevilJoseph🇲🇦 (@RedDevilJoseph) July 5, 2026

Mondial 2026: la FIFA accusée de «faire plaisir à Donald Trump» en annulant le carton rouge d’un joueur américain. La Belgique et l’UEFA protestent

Le sélectionneur de la Belgique Rudi Garcia a réagi à la décision de la FIFA d'annuler la suspension de Folarin Balogun pic.twitter.com/HlmD3iYXJo — L'Équipe (@lequipe) July 5, 2026

🚨🚨 L’UEFA ALLUME LA FIFA SUITE À LA SUSPENSION DU CARTON ROUGE DE FOLARIN BALOGUN 🇺🇸 !!!!! 😱👇



« La décision prise hier de suspendre, à titre probatoire pour une durée d’un an, l’application de la suspension automatique d’un match suite au carton rouge infligé au joueur… pic.twitter.com/sbYwF7Nnrz — Actu Foot (@ActuFoot_) July 6, 2026

LOL!!! “Nah bro I have the Trump card, I win.”



Trump card always wins! pic.twitter.com/gGTlmDm0wH — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) July 5, 2026

France: des supporters algériens brûlent le drapeau Marocain, un geste qui n’est pas resté sans conséquences

🇲🇦🇩🇿🇫🇷| Haine anti-marocaine algérienne : À Paris 🇫🇷, des Algériens 🇩🇿 infiltrés dans les célébrations de supporters des Lions de l'Atlas 🇲🇦 ont VOLÉ un drapeau du Maroc, l'ont traîné par terre et l'ont déchiré en scandant « One, Two, Three, Viva l'Algérie ». https://t.co/KzpOgBz34a pic.twitter.com/uCvVcy2hts — Morocco Intel (@MoroccoIntel) July 4, 2026

🚨🇲🇦 L’un des individus 🇩🇿 qui a brûlé et déchiré le drapeau marocain hier, tout en scandant des insultes contre le Maroc, a finalement été retrouvé.



À la vue des Marocains, il est allé se réfugier derrière la police. 😭



Les autres ? Ils se sont cachés à l’intérieur d’un… pic.twitter.com/E4c88usadI — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) July 5, 2026

🇲🇦🇩🇿🇫🇷| Haine anti-marocaine

Voilà les deux individus qui ont brûlé le drapeau #marocain en #France faites circuler si quelqu’un peut déposer plainte..#Aubervilliers (93) : des supporters #algériens brûlent un drapeau marocain et insultent des supportrices marocaines#France… pic.twitter.com/0qUKLdHJwr — الجيش الإلكتروني الصحـراوي🎗️ (@ElMarrokiamir) July 5, 2026