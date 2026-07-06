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Revue du web. Football: le MAS, champion du Maroc pour la première fois depuis 41 ans

Le MAS de Fès.

Revue du webFootball: le MAS, champion du Maroc pour la première fois depuis 41 ans; Mondial 2026: la FIFA accusée de «faire plaisir à Donald Trump» en annulant le carton rouge d’un joueur américain. La Belgique et l’UEFA protestent; France: des supporters algériens brûlent le drapeau marocain, un geste qui n’est pas resté sans conséquences... Round-up.

Par La Rédaction
Le 06/07/2026 à 18h00

Football: le MAS, champion du Maroc pour la première fois depuis 41 ans

Mondial 2026: la FIFA accusée de «faire plaisir à Donald Trump» en annulant le carton rouge d’un joueur américain. La Belgique et l’UEFA protestent

France: des supporters algériens brûlent le drapeau Marocain, un geste qui n’est pas resté sans conséquences

Par La Rédaction
Le 06/07/2026 à 18h00
#Football#mondial 2026#Maroc#Botola#Algérie#France#États-Unis

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