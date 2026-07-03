Société

Revue du web. Crash d’un avion de la Gendarmerie royale à Témara: l’émotion envahit les réseaux sociaux

Un avion de reconnaissance de la Gendarmerie royale s’est écrasé, jeudi 2 juillet, dans le massif forestier de Témara alors qu’il survolait une zone ravagée par les flammes.

Revue du webCrash d’un avion de la Gendarmerie royale à Témara: l’émotion envahit les réseaux sociaux; USA: l’agression d’un jeune supporter algérien instrumentalisée par le régime d’Alger; Football: l’Algérie sort par la plus petite des portes, écrasée par la Suisse... Round-up.

Par La Rédaction
Le 03/07/2026 à 18h01

Crash d’un avion de la Gendarmerie royale à Témara: l’émotion envahit les réseaux sociaux

USA: l’agression d’un jeune supporter algérien instrumentalisée par le régime d’Alger

Football: l’Algérie sort par la plus petite des portes, écrasée par la Suisse

Par La Rédaction
Le 03/07/2026 à 18h01
#Feu de forêt#forêt de Maâmora#Crash d’un avion#Crash#Agression#Algérie#Football#Mondial#mondial 2026

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