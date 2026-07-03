Revue du web. Crash d’un avion de la Gendarmerie royale à Témara: l’émotion envahit les réseaux sociaux

🚨 MISE AU POINT — Affaire Wassim



Une 2ème vidéo circule et confirme la vraie histoire : des jeunes marocains se portent au secours de Wassim, lui demandent “qui t’a frappé, on est avec toi” et vont même lui chercher de l’eau. 🤝



❌ Ce n’était PAS une agression ciblée sur sa… pic.twitter.com/quMTlqEwZz