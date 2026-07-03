Revue du web. Crash d’un avion de la Gendarmerie royale à Témara: l’émotion envahit les réseaux sociaux

Crash d’un avion de la Gendarmerie royale à Témara: l’émotion envahit les réseaux sociaux
USA: l’agression d’un jeune supporter algérien instrumentalisée par le régime d’Alger
🚨 🇲🇦🇩🇿 De 1, on condamne bien sûr l'agression du jeune adolescent algériens, cependant voici plusieurs éléments à prendre en compte :— 🇲🇦Athlètes_marocains (@Athletemarocain) July 2, 2026
⚠️Contrairement à la tentative du régime algérien de présenter l'événement comme une attaque coordonnée :
La personne à l’origine de la vidéo… pic.twitter.com/wtwimgeFO1
🚨 MISE AU POINT — Affaire Wassim— Africa News Now 🗞️ (@Africa_news_Now) July 2, 2026
Une 2ème vidéo circule et confirme la vraie histoire : des jeunes marocains se portent au secours de Wassim, lui demandent “qui t’a frappé, on est avec toi” et vont même lui chercher de l’eau. 🤝
❌ Ce n’était PAS une agression ciblée sur sa… pic.twitter.com/quMTlqEwZz
Ce prétendu « flic » américano-algérien ? Il s’appelle Lotfi Zidane, et c'est en réalité un simple patron de sécurité privée en Californie (cf. LinkedIn/TikTok). Comment un civil basé à l'ouest peut-il s'improviser porte-parole d'une fausse affaire à Boston ?— Tarik Ban (@BanTarik13) July 2, 2026
Les polices de… https://t.co/jppzJi8lQw
Football: l’Algérie sort par la plus petite des portes, écrasée par la Suisse
🚨🚨L’ALGÉRIE EST ÉLIMINÉE DE LA COUPE DU MONDE 2026 APRÈS UNE DEFAITE (2/0) FACE À LA SUISSE ! ❌🏆— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) July 3, 2026
La marche était trop haute. L’Algérie ne pouvait pas espérer mieux avec un tel niveau de jeu 🥶
🤔 Un mot ? pic.twitter.com/SRM0AaCZO6
🚨🚨 LA SUISSE DOMINE L'ALGÉRIE DE BOUT EN BOUT ET SE QUALIFIE LOGIQUEMENT POUR LES HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE !— Actu Foot (@ActuFoot_) July 3, 2026
Trop inoffensifs, les Algériens quittent la compétition dès les seizièmes de finale. ❌
Johan Manzambi 🇨🇭 continue d'éblouir le monde entier de son… pic.twitter.com/9jAnioXkot
🔴 Pas d’exploit pour les Fennecs, qui n'ont jamais convaincu— Le Parisien (@le_Parisien) July 3, 2026
L’Algérie n’a rien pu faire face à la Suisse (2-0) en 16es de finale de la Coupe du monde ➡️ https://t.co/fbMaDR0VKJ pic.twitter.com/TaNDJMfD32
❌🇩🇿 L'ALGÉRIE EST ÉLIMINÉE DU MONDIAL !— RMC Sport (@RMCsport) July 3, 2026
LA SUISSE A ÉTÉ BIEN TROP SOLIDE POUR LES FENNECS ! LA NATI AFFRONTERA LA COLOMBIE OU LE GHANA EN 8EMES ! pic.twitter.com/ZAuYLfaP4G
Algérie - Suisse 🤭. A se demander si il y’avait un entraîneur sur le banc algérien?— FuturPourTous75020 (@FutuPourTous75) July 3, 2026
Mahrez , bentaleb et Mandi y’a un moment faut partir à la retraite quand même merci 🤣
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