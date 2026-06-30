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Revue du web. Mondial 2026: le Maroc décroche sa qualification pour les huitièmes de finale après un duel épique face aux Pays-Bas

Les Lions de l'Atlas célèbrent l'égalisation de Issa Diop contre les Pays-Bas en 16èmes de finale du Mondial 2026, disputé à Monterrey le 30 juin 2026.

Revue du webMondial 2026: le Maroc décroche sa qualification pour les huitièmes de finale après un duel épique face aux Pays-Bas; Les Lions de l’Atlas séduisent la presse mondiale après leur exploit face aux Pays-Bas; Drame: la créatrice de mode Bouchra El Marzouqy retrouvée morte dans sa voiture, les autorités ouvrent une enquête; Casablanca: trois bidonvilles démolis en une seule journée... Round-up.

Par La Rédaction
Le 30/06/2026 à 18h00

Mondial 2026: le Maroc décroche sa qualification pour les huitièmes de finale après un duel épique face aux Pays-Bas

Les Lions de l'Atlas célèbrent l'égalisation d'Issa Diop contre les Pays-Bas en 16es de finale du Mondial 2026, disputé à Monterrey le 30 juin

Mondial 2026: les Lions de l’Atlas séduisent la presse mondiale après leur exploit face aux Pays-Bas

Drame: la créatrice de mode Bouchra El Marzouqy retrouvée morte dans sa voiture, les autorités ouvrent une enquête

Casablanca: trois bidonvilles démolis en une seule journée

Par La Rédaction
Le 30/06/2026 à 18h00
#Maroc#mondial 2026#Football#Pays-Bas#Lions de l'Atlas#Casablanca#Crime#Démolition#bidonville

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