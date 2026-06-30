Revue du web. Mondial 2026: le Maroc décroche sa qualification pour les huitièmes de finale après un duel épique face aux Pays-Bas

Les Lions de l'Atlas célèbrent l'égalisation de Issa Diop contre les Pays-Bas en 16èmes de finale du Mondial 2026, disputé à Monterrey le 30 juin 2026.

Mondial 2026: le Maroc décroche sa qualification pour les huitièmes de finale après un duel épique face aux Pays-Bas

Morocco's players made sure to give their love and support to Cody Gakpo ❤️🫂 pic.twitter.com/RT34nerdI3 — ESPN Africa (@ESPNAfrica) June 30, 2026

La victoire de tout un peuple ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/LEdK0gQlGt — Ayyoub Bouaddi (@BouaddiAyyoub) June 30, 2026

Les Lions de l'Atlas célèbrent l'égalisation d'Issa Diop contre les Pays-Bas en 16es de finale du Mondial 2026, disputé à Monterrey le 30 juin

Mondial 2026: les Lions de l’Atlas séduisent la presse mondiale après leur exploit face aux Pays-Bas

Morocco hold their nerve and book a place in the Round of 16. 🎯🇲🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZmeOlUrx0o — CAF (@CAF_Online) June 30, 2026

🚨🇲🇦 OFFICIAL: MOROCCO ADVANCE TO WORLD CUP ROUND OF 16!



Netherlands eliminated. ❌ pic.twitter.com/b0652dqSVY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

"Morocco probably deserved it" 🗣️



Reaction as the Netherlands were knocked out of the World Cup by Morocco. pic.twitter.com/lkNX728Lbu — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 30, 2026

Morocco are through to the last 16 of the World Cup — but that only tells half the story.



A remarkable match was settled by a chaotic penalty shootout, which Morocco won 3-2, with five of 10 penalties missed and only one saved.



It extended the Netherlands’ miserable record in… pic.twitter.com/dyVO3tnDfk — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 30, 2026

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