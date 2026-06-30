Revue du web. Mondial 2026: le Maroc décroche sa qualification pour les huitièmes de finale après un duel épique face aux Pays-Bas

Mondial 2026: le Maroc décroche sa qualification pour les huitièmes de finale après un duel épique face aux Pays-Bas
Les Lions de l'Atlas célèbrent l'égalisation d'Issa Diop contre les Pays-Bas en 16es de finale du Mondial 2026, disputé à Monterrey le 30 juin
Mondial 2026: les Lions de l’Atlas séduisent la presse mondiale après leur exploit face aux Pays-Bas
Drame: la créatrice de mode Bouchra El Marzouqy retrouvée morte dans sa voiture, les autorités ouvrent une enquête
Casablanca: trois bidonvilles démolis en une seule journée