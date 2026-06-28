Revue du web. Mondial 2026: 48 heures avant les 16e de finale du Maroc contre les Pays Bas, le vrai potentiel des deux nations reste un mystère

Les Lions de l'Atlas poursuivent leur entraînement sur les terrains de la Pingry School (New Jersey), avant d'affronter les Pays-Bas en seizièmes de finale du Mondial 2026

Mondial 2026: 48 heures avant les 16e de finale du Maroc contre les Pays Bas, le vrai potentiel des deux nations reste un mystère.

Les points faibles de l’équipe des Pays-Bas 🇳🇱 que le Maroc 🇲🇦 peut exploiter lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde.#maroc #worldcup pic.twitter.com/pfHNwpF8ab — O8J (@otmane8j) June 28, 2026

« 𝗟𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗣𝗮𝘆𝘀-𝗕𝗮𝘀 𝗠𝗮𝗿𝗼𝗰 𝗱𝗼𝗶𝘁 𝘀𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝟯-𝟬. » 😳



Rafael Van der Vart 🇳🇱 est 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗔𝗡𝗧 avant d'affronter le Maroc 🇲🇦 :



« Le match entre les Pays-Bas et le Maroc 𝗗𝗢𝗜𝗧 se terminer en 3-0 ! 🥊



Non c'est une blague,… pic.twitter.com/DNHpbwtM9U — Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) June 26, 2026

☕️L'AMERICANO



🗣️ @DanielRiolo : "Il y a des trucs délirants. Ce Maroc-Pays Bas me dérange un peu. C'est injuste pour les Marocains qui ont fait une très bonne phase de poule." pic.twitter.com/p6ZcOZQR4j — RMC Sport (@RMCsport) June 26, 2026

🇲🇦🇳🇱💪🏻Notre milieu est plus solide que celui des Pays-Bas pic.twitter.com/qvuOhhTtTl — Mohamed Larbi (@Mohamedlarbi123) June 26, 2026

Maroc 🇲🇦 vs Pays-Bas 🇳🇱 : bien plus qu'un simple huitième de finale...



C'est un match dans le match !



Avec l'importante diaspora marocaine aux Pays-Bas, cette affiche a forcément une saveur particulière des deux côtés



Pour préparer mentalement ses joueurs, le coach Ouahbi… pic.twitter.com/u97uBem6lr — TARIK_TALK ‏ (@Tarik_Talk) June 27, 2026

Soufiane Rahimi ciblé par des comptes sur X qui ont injustement estimé qu’il en a trop fait en célébrant son but.

Je vois que ça polémique sur un joueur qui a seulement celebré après avoir marqué. Sachez que même en tant que Wydadi le cas Rahimi me touche profondément.



Voir un joueur qui a grandi dans les quartiers pauvres de Casa et qui jouait en amateur accomplir son rêve de marquer… pic.twitter.com/xi8wQJPNpT — Amr🇨🇴 (@amr92i) June 25, 2026

Le but et la célébration li dar Rahimi représente lmeghribi li f seghrou ta yel3eb f derb ou l7olm kan tel3eb ou tmarki f une Coupe du Monde.

7tafel ta techbe3 a ba Soufiane, wakha tkoun markiti ded lekher f classement FIFA, 7ta 7ed magha y9issek. 💚 https://t.co/YkNctHAnA6 — Yassine BADDOU (@YassineBADDOU4) June 25, 2026

Ça veut apprendre à un joueur comment célébrer un but en COUPE DU MONDE



En plus d’être son premier dans un mondial, j’ai trouvé la réaction de Rahimi tellement spontanée et sincère https://t.co/tSeEhbHpnT — Scipion (@Scipionista) June 26, 2026

Comment lui expliquer que Rahimi représente tous ces jeunes qui rêvent d’atteindre ce qui semble inaccessible ? Ça dépasse largement le football. Pour des millions de marocains, il est une véritable source de motivation... 🇲🇦❤️ https://t.co/fYYTzR2mXL pic.twitter.com/M8daPEbtQf — 🇲🇦 Interlude. (@interludeSaison) June 25, 2026

Le tweet est LUNAIRE. Il marque pour son pays en CDM, il était pas là lors du parcours historique de 2022



Ça montre qu’il avait à cœur d’être décisif dans ce nouveau tournoi où 🇲🇦 veut faire aussi bien qu’en 2022



Joueur issu de la formation local en +, soyez heureux pour lui https://t.co/HGreX7sJyZ — 🏄🏿‍♂️ (@NWRLND) June 25, 2026

Venezuela: un terrible tremblement de terre faire plus de 2.000 morts et plusieurs dizaine de milliers de disparus.

Watch how Google's Earthquake Alerts warned this family seconds before 7.5 magnitude earthquake struck Venezuela pic.twitter.com/m9rJg8b4UE — Surajit (@surajit_ghosh2) June 27, 2026

It’s wild how 3 deaths from Hantavirus got more media attention than 50,000+ people in Venezuela are missing! pic.twitter.com/R3ujFthWUG — Mohamad Safa (@mhdksafa) June 27, 2026

Watch the shocking CCTV footage capturing the exact moment a powerful 7.5 magnitude earthquake struck Venezuela pic.twitter.com/nhw1KC0pAL — Surajit (@surajit_ghosh2) June 27, 2026

🇻🇪 Le bilan du séisme au Venezuela continue de s’alourdir : au moins 920 morts et plus de 50 000 disparus. Des images satellite prises avant et après les deux secousses montrent l’ampleur des dégâts. #franceinfo pic.twitter.com/Mhf4PLhxbU — franceinfo (@franceinfo) June 27, 2026

🇻🇪 CATASTROPHE AU VENEZUELA : Plus de 1000 morts et des milliers de disparus après le double séisme à l'ouest de la capitale de #Caracas.



Des dizaines d’édifices se sont effondrés ou gravement endommagés. Les dégâts sont énormes. Un responsable de l'aide humanitaire de l'ONU… pic.twitter.com/i5TT8FnY4O — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 26, 2026

Société: les autorités interdisent l’utilisation du goudron dans les récipients en raison de dangers pour la santé.