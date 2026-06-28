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Revue du web. Mondial 2026: 48 heures avant les 16e de finale du Maroc contre les Pays Bas, le vrai potentiel des deux nations reste un mystère

Les Lions de l'Atlas poursuivent leur entraînement sur les terrains de la Pingry School (New Jersey), avant d'affronter les Pays-Bas en seizièmes de finale du Mondial 2026

Revue du webMondial 2026: 48 heures avant les 16e de finale du Maroc contre les Pays Bas, le vrai potentiel des deux nations reste un mystère; Soufiane Rahimi ciblé par des comptes sur X qui ont injustement estimé qu’il en a trop fait en célébrant son but; Venezuela: un terrible tremblement de terre faire plus de 2.000 morts et plusieurs dizaine de milliers de disparus; Société: les autorités interdisent l’utilisation du goudron dans les récipients en raison de dangers pour la santé... Round-up.

Par La Rédaction
Le 28/06/2026 à 18h54

Mondial 2026: 48 heures avant les 16e de finale du Maroc contre les Pays Bas, le vrai potentiel des deux nations reste un mystère.

Soufiane Rahimi ciblé par des comptes sur X qui ont injustement estimé qu’il en a trop fait en célébrant son but.

Venezuela: un terrible tremblement de terre faire plus de 2.000 morts et plusieurs dizaine de milliers de disparus.

Société: les autorités interdisent l’utilisation du goudron dans les récipients en raison de dangers pour la santé.

Par La Rédaction
Le 28/06/2026 à 18h54
#mondial 2026#Maroc-Pays Bas#Soufiane Rahimi#Venezuela#tremblement de terre

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