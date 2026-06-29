Lors du match nul (3-3) entre l'Algerie et l'Autriche au Mondial 2026. AFP or licensors

Mondial 2026: des internautes dénoncent le «match de la honte» entre l’Algérie et l’Autriche.

Autriche - Algérie restera le match le plus honteux de l'histoire de la coupe du monde.

Ceux qui ont raté le match, voici le jeu proposé par l'algerie durant minutes non stop c'était ça.

A vomir, même les algériens ont compris que c'est truqué.

Comme la @FIFAcom peut accepter ça? pic.twitter.com/OObsrAuQsu — Baga le maure 🇲🇦⭐️⭐️ (@tambaliken) June 28, 2026

🚨LE SCANDALE QUI FAIT TREMBLER LE MONDIAL 2026 : CE QUI S’EST VRAIMENT PASSÉ ENTRE L’ALGÉRIE ET L’AUTRICHE❗ ⚽😱



💥Après enquête sur les images, les déclarations et le déroulé du match :



⚡Le 27 juin 2026, l’Algérie et l’Autriche s’affrontent dans un match décisif du groupe… — Philippe T (@brain_stimulus) June 29, 2026

Le match Algérie Autriche n est pas arrangé !

Le goal algérien a seulement peur que le ballon ne salisse sa belle tenue de gardien !#matchdelaHonte pic.twitter.com/O8Yf7OR0Am — NEGAN 👁️⃤🌎 (@NEGANtheBest789) June 29, 2026

L'Algérie sera éliminée contre la Suisse. Et au lieu de laisser l'image d'une équipe qui s'est battue jusqu'au bout, elle restera associée à cette honteuse entente avec l'Autriche, qui salira durablement sa réputation.



Elle a préféré la combine à l'honneur, sacrifiant un vrai… pic.twitter.com/w3YWg1qq79 — Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) June 28, 2026

Casablanca: le quartier Attacharouk scène d’un crime odieux perpétré contre un imam.

Justice: en plus des peines de prison, les condamnés dans l’affaire dite Escobar du Sahara ont écopé d’amendes vertigineuses.

Le Pablo escobar du Sahara est dans les faits, un maroco malien, dont l’organisation opère depuis le #mali et le #maroc et sévit dans tous le #Sahel pic.twitter.com/KkoFR469aL — Turnsoleil ۞ (@Turnsoleil22) June 27, 2026

Maroc : deux ex-hauts responsables politiques ont été condamnés à 10 et 12 ans de prison pour trafic de drogue et corruption dans l’affaire historique de l’« Escobar du Sahara ». L'intégralité de l'émission est à suivre sur ce lien https://t.co/umuoFuLiAU pic.twitter.com/oM9NgWWrFG — LE REFRESH (@lerefresh) June 27, 2026

🚨🇲🇦 FLASH | AFFAIRE « ESCOBAR DU SAHARA » : VERDICT HISTORIQUE ET SANCTIONS FINANCIÈRES RECORDS ⚖️💰



La Chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca a rendu son verdict dans l'affaire dite « Escobar du Sahara », l'un des plus grands dossiers de trafic international de… pic.twitter.com/V9ptU3QUGt — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) June 26, 2026

Heavy sentences, billions in fines conclude trials of ‘Sahara Escobar’ drug empire in Morocco

Saïd Naciri, former president of WAC football team and an ex-MP, was sentenced to 10 years in prison while Abdenbi Bioui, the powerful former president of the Oriental Regional Council,… — Middle East Online (@MeoNews) June 26, 2026

France: la canicule a fait plus d’un millier de morts.

Environ 1 000 décès de plus que la normale ont été recensés depuis mercredi. Un phénomène qui touche principalement les plus de 65 ans. Et selon la ministre de la Santé, toutes les conséquences sanitaires de cette canicule ne seront pas connues avant plusieurs semaines.



🎙️… pic.twitter.com/bG6H5PZCo6 — M6 Info (@m6info) June 28, 2026

Mille décès supplémentaires, ce n’est pas qu’une statistique: c’est un signal d’alarme: les vagues de chaleur constituent désormais une véritable crise de santé publique, et non plus un simple désagrément saisonnier. #Canicule #SantéPublique #France https://t.co/6Njn2rLGrp pic.twitter.com/x6HsdMnfzQ — Aurélien Picard (@BarnabasReynol1) June 29, 2026

"On a une centaine de décès par jour" : le funérarium d'Orly submergé par la hausse des décès provoquée par la canicule https://t.co/YAXHGYz1V2 — RTL France (@RTLFrance) June 29, 2026

Canicule: "Chaque mort qui est due au dérèglement climatique est une mort qui est évitable", déclare Camille Étienne, militante écologiste pic.twitter.com/rV7pKtkdmv — BFM (@BFMTV) June 28, 2026

🚑 Après 10 jours de canicule, les décès sont en augmentation partout en France. Les pompes funèbres sont très sollicitées et les chambres funéraires sont parfois pleines, comme à Paris. Il est trop tôt pour donner des chiffres mais hélas, la canicule tue. pic.twitter.com/ZbTFW4Q2cC — Météo Express (@MeteoExpress) June 27, 2026