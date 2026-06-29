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Revue du web. Mondial 2026: des internautes dénoncent le «match de la honte» entre l’Algérie et l’Autriche

Lors du match nul (3-3) entre l'Algerie et l'Autriche au Mondial 2026. AFP or licensors

Revue du webMondial 2026: des internautes dénoncent le «match de la honte» entre l’Algérie et l’Autriche; Casablanca: le quartier Attacharouk scène d’un crime odieux perpétré contre un imam; Justice: en plus des peines de prison, les condamnés dans l’affaire dite Escobar du Sahara ont écopé d’amendes vertigineuses; France: la canicule a fait plus d’un millier de morts... Round-up.

Par La Rédaction
Le 29/06/2026 à 17h42

Mondial 2026: des internautes dénoncent le «match de la honte» entre l’Algérie et l’Autriche.

Casablanca: le quartier Attacharouk scène d’un crime odieux perpétré contre un imam.

Justice: en plus des peines de prison, les condamnés dans l’affaire dite Escobar du Sahara ont écopé d’amendes vertigineuses.

France: la canicule a fait plus d’un millier de morts.

Par La Rédaction
Le 29/06/2026 à 17h42
#Football#Algerie#Autriche#Casablanca#Crime#Imam#Justice#Affaire Escobar du Sahara

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