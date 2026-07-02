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Revue du web. Ismaël Saibari officiellement joueur du Bayern: il a été présenté à travers plusieurs publications sur les réseaux sociaux

L'attaquant marocain Ismaël Saibari rejoint le FC Bayern.

Revue du webFootball: Ismaël Saibari officiellement joueur du Bayern. Plusieurs publications sur les réseaux sociaux confirment son intégration à l’équipe allemande; Agadir: beIN SPORTS adresse un courrier aux autorités locales qui ont diffusé un match sur grand écran sans autorisation du diffuseur; Technologies: Sony annonce qu’il ne fera plus de version physique des jeux vidéos à partir de l’année prochaine; Mondial 2026: le Sénégal a vécu un véritable naufrage après avoir mené face à la Belgique en 16e de finales... Round-up.

Par La Rédaction
Le 02/07/2026 à 17h55

Football: Ismaël Saibari officiellement joueur du Bayern. Plusieurs publications sur les réseaux sociaux confirment son intégration à l’équipe allemande.

L'attaquant marocain Ismaël Saibari rejoint le FC Bayern

Agadir: beIN SPORTS adresse un courrier aux autorités locales qui ont diffusé un match sur grand écran sans autorisation du diffuseur.

Technologies: Sony annonce qu’il ne fera plus de version physique des jeux vidéos à partir de l’année prochaine.

Mondial 2026: le Sénégal a vécu un véritable naufrage après avoir mené face à la Belgique en 16e de finales.

Par La Rédaction
Le 02/07/2026 à 17h55
#Football#Ismaël Saibari#Bayern Munich#Agadir#beIN Sports#autorités locales#Technologie#Sony#mondial 2026#Senegal-Belgique

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