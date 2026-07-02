Revue du web. Ismaël Saibari officiellement joueur du Bayern: il a été présenté à travers plusieurs publications sur les réseaux sociaux

Football: Ismaël Saibari officiellement joueur du Bayern. Plusieurs publications sur les réseaux sociaux confirment son intégration à l’équipe allemande.

🚨🔴⚪️ Official, exclusive story confirmed. Ismael Saibari signs in at FC Bayern for €55m fee.



Deal done by agents Hasan Cetinkaya & Ali Dursun from HCM Sports Management, a player strongly wanted by Bayern.



Magic moment for Morocco star who signs until June 2033. 🇲🇦 pic.twitter.com/PhrilO9ZvK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

PSV and FC Bayern München have reached an agreement over the transfer of Ismael Saibari.



Isi, this is the moment you have worked so incredibly hard for. Your dedication, talent and perseverance have earned you this next step in your career. We are proud of everything you have… pic.twitter.com/Vlu1dFMkRX — PSV (@PSV) July 1, 2026

With his move to Germany, Saibari cements his place as the fourth Moroccan international to represent the Bavarian giants 🇩🇪



🇲🇦 BENATIA 2014

🇲🇦 MAZRAOUI 2022

🇲🇦 AZNOU 2024

🇲🇦 SAIBARI 2026 pic.twitter.com/0wG2nBV8nh — MOROKSTAN 🇲🇦 (@Moroccanspl) July 2, 2026

𝙉𝙚𝙬 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙖𝙙𝙜𝙚 ✨🔴



Introducing Ismael Saibari. pic.twitter.com/XCdRAScZEI — FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2026

Bon, Saibari 🇲🇦 ça joue où au Bayern la saison prochaine ? https://t.co/DgmVSSUvq1 pic.twitter.com/7oAi9ZbjWj — BeFootball (@_BeFootball) July 1, 2026

L'attaquant marocain Ismaël Saibari rejoint le FC Bayern

Agadir: beIN SPORTS adresse un courrier aux autorités locales qui ont diffusé un match sur grand écran sans autorisation du diffuseur.

Technologies: Sony annonce qu’il ne fera plus de version physique des jeux vidéos à partir de l’année prochaine.

🍅 PlayStation annonce L’ARRÊT de la production de disques physiques pour les jeux sortant sur PlayStation à partir de Janvier 2028 !



"En réponse aux tendances mouvantes des pratiques des consommateurs, les nouveaux jeux sortiront désormais sur le PlayStation Store et chez les… pic.twitter.com/3FoVjpa1EL — JV - Jeux vidéo (@JVCom) July 1, 2026

Si beaucoup de joueurs sont légitimement en colère de la décision de PlayStation, la plupart ne sont pas prêts d'abandonner le jeu vidéo pour autant !



Avec déjà +12.000 votes, 73% annoncent qu'ils vont continuer bon gré, mal gré à jouer.



Pour vous, quel est le plus important… pic.twitter.com/Tz9osnN00q — Julien Chièze (@JulienChieze) July 2, 2026

🔵 Part de la vente de jeux physiques complets dans le Chiffre d'Affaires #PlayStation depuis 8 ans :



• 2018 : 8,3%

• 2019 : 5,8%

• 2020 : 5,3 %

• 2021 : 4,7%

• 2022 : 5,3%

• 2023 : 4,2%

• 2024 : 2,6%

• 2025 : 2,6% https://t.co/6y8vjnmvu4 — GoldenGeek (@GoldenGeekBlog) July 1, 2026

🇫🇷🇪🇺 DÉBAT | Revente, collection… Souhaitez-vous que le Parlement européen/français légifère CONTRE la dématérialisation forcée des jeux vidéos afin de garder les versions physiques ? https://t.co/RvT6dPmKGr pic.twitter.com/e7iTYg76lz — Cerfia (@CerfiaFR) July 1, 2026

La décision de PlayStation d’arrêter la production des disques physiques met les joueurs en colère… et ils ont raison 🔥



On leur vole la possibilité du choix et c’est clairement la fin d’une ère ! Je réponds aux questions de @RMCInfo pic.twitter.com/U0AG4q2V1a — Julien Chièze (@JulienChieze) July 2, 2026

Mondial 2026: le Sénégal a vécu un véritable naufrage après avoir mené face à la Belgique en 16e de finales.

Pour le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw, il n’y avait pas penalty pour la Belgique en fin de match pic.twitter.com/ebepvcSJNQ — L'Équipe (@lequipe) July 2, 2026

🇸🇳 🇧🇪 INSOLITE | Après le « retour aux vestiaires » en finale de #CAN2025, un des joueurs du #Sénégal, Pathé #Ciss, semblait chuchoter quelque chose au point de penalty, le masquant totalement.#Sorcellerie ? #Ésotérisme ? Le principal concerné est le seul à pouvoir répondre. pic.twitter.com/54upxGpyfb — La Revue Afrique (@larevueafrique) July 1, 2026

Même après l'élimination, le Sénégal 🇸🇳 continue de se donner en spectacle



Certains vont devoir donner des explications de retour à Dakar - surtout vu les efforts financiers consentis par l'Etat pour l'événement — Romain Molina (@Romain_Molina) July 2, 2026

Lamine Camara 🇸🇳 était INCONSOLABLE après avoir concédé le pénalty de l’élimination du Sénégal au Mondial… 💔



À 22 ans, il va grandir de cette épreuve difficile à passer… 💪 pic.twitter.com/VJ4BhanbBI — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2026

🚨 RUDI GARCIA ALLUME LE SÉNÉGAL APRÈS LA VICTOIRE DE LA BELGIQUE 🇧🇪 ! 😳



« On connaît ces équipes-là : ELLES PERDENT LEUR STRUCTURE TACTIQUE vers la fin du match.



On savait qu'à 2-0 ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis UNE GRAVE ERREUR. Rappelez-moi… pic.twitter.com/pnwVgnwxp7 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2026