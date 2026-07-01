Société

Revue du web. La décision américaine de suspendre les droits de douane sur les phosphates marocains applaudie par les internautes

Le Maroc détient un peu plus des deux tiers (70%) des réserves mondiales de phosphates.

Revue du webLa décision américaine de suspendre les droits de douane sur les phosphates marocains applaudie par les internautes marocains; Une nouvelle loi sur les transactions immobilières pour combattre les paiements en cash fait jaser; La version dite «Fable» de l’IA Claude sera autorisée par le gouvernement américain; Le carburant une nouvelle fois en baisse, le gasoil sous la barre des 13 dirhams... Round-up.

Par La Rédaction
Le 01/07/2026 à 18h01

La décision américaine de suspendre les droits de douane sur les phosphates marocains très applaudie par les internautes marocains.

Une nouvelle loi sur les transactions immobilières pour combattre les paiements en cash fait jaser.

La version dite «Fable» de l’IA Claude sera autorisée par le gouvernement américain à condition de brider certaines fonctionnalités jugées trop dangereuses pour la cybersécurité.

Société: le carburant une nouvelle fois en baisse, le gasoil sous la barre des 13 dirhams.

Par La Rédaction
Le 01/07/2026 à 18h01
#IA#Claude anthropic#Phosphates marocains#Douanes#Droits de douane#Revue du web#Etats Unis#Maroc

LEs contenus liés

Société

Revue du web. Mondial 2026: le Maroc décroche sa qualification pour les huitièmes de finale après un duel épique face aux Pays-Bas

Société

Revue du web. Mondial 2026: des internautes dénoncent le «match de la honte» entre l’Algérie et l’Autriche

Société

Revue du web. Mondial 2026: 48 heures avant les 16e de finale du Maroc contre les Pays Bas, le vrai potentiel des deux nations reste un mystère

Société

Revue du web. Le gouvernement annonce le retour au GMT à l’issue de la saison estivale

Articles les plus lus

1
Mondial 2026: Royal Air Maroc affrète 12 vols pour Houston pour soutenir les Lions de l’Atlas
2
Banques: 180 agences fermées en 2025, le réseau national poursuit son repli
3
Mondial 2026: le Maroc renverse les Pays-Bas au terme d’un scénario incroyable et file en huitièmes de finale
4
«Dar al-Maghrib» (suite et fin heureuse)
5
Carburants: nouvelle baisse des prix à la pompe ce mercredi
6
Du palais Dar El Beïda à une école d’excellence: l’histoire de l’Académie royale militaire de Meknès
7
Armement. Une société marocaine produit des munitions d’artillerie à Sidi Yahya
8
Quelle est l’ancienneté historique de l’État algérien?
Revues de presse

Voir plus