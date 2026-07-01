Le Maroc détient un peu plus des deux tiers (70%) des réserves mondiales de phosphates.

La décision américaine de suspendre les droits de douane sur les phosphates marocains très applaudie par les internautes marocains.

الفوسفاط مادة استراتيجية بالنسبة لكل العالم وستبقى كذلك لعقود طويلة



اللي بغى يشري مرحبا واللي ما بغاش مرحبا لأنه كاين المستورد البديل



تنويع الدول المستوردة وتنويع المنتجات الفوسفاطية غادي يخلق مناعة ضد القرارات الفجائية لوقف الاستيراد كيف ما وقع مع ميريكان ودابت تراجعات https://t.co/nnDfNSI3EA — Simo Ben (@Simo__Ben) June 30, 2026

الحكومة الأمريكية سمحت مؤقتًا بدخول الفوسفاط/الأسمدة الفوسفاتية من المغرب بدون بعض الرسوم الجمركية والعقوبات التجارية لمدة 8 أشهر أو إلى حين إنهاء حالة الطوارئ. البيت الأبيض يقول إن الهدف هو حماية الأمن الغذائي الأمريكي لأن الفوسفاط ضروري لزراعة الذرة والقمح والصويا وغيرها. https://t.co/j2GoLTNcmn — Maria Moori (@13september13) June 30, 2026

🇺🇸🇲🇦 Donald Trump signe une declaration pour supprimer tous les tarrifs sur le Phosphate provenant du Maroc https://t.co/VCpb2UbAby — Jaf (@Jafkech) June 30, 2026

Morocco, a US ally, holds about 70% of the world's phosphate rock reserves. It was stupid to even put tariffs on Moroccan phosphate in the first place. https://t.co/lq16AnbVWm — Mo Alami (@EuropeanArab1) July 1, 2026

🇲🇦🇺🇸|Les US veulent des engrais phosphatés du Maroc



Après le Japon 🇯🇵, l'Inde 🇮🇳, le Bangladesh 🇧🇩, c'est au tour des US🇺🇸 de vouloir des engrais marocains.



L'administration Trump a suspendu certains droits sur les engrais phosphatés du Maroc pour combler l'insuffisance des… pic.twitter.com/EpDN2iHBzI — Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) June 30, 2026

Une nouvelle loi sur les transactions immobilières pour combattre les paiements en cash fait jaser.

La version dite «Fable» de l’IA Claude sera autorisée par le gouvernement américain à condition de brider certaines fonctionnalités jugées trop dangereuses pour la cybersécurité.

We’ve received notice that the Department of Commerce has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5.



We'll begin restoring access tomorrow, and will share an update soon.



We’re grateful to our users for their patience, and to everyone who worked with us on… — Anthropic (@AnthropicAI) June 30, 2026

🚨 Anthropic redéploie Claude Fable avec de nouveaux classificateurs afin de bloquer davantage de tâches liées à la cybersécurité.



Problème : les demandes de code et de débogage basculeront directement vers Opus 4.8. pic.twitter.com/5L1eBbWkV2 — Coin Academy (@coinacademy_fr) July 1, 2026

🚀 Les IA Claude Fable 5 et Mythos 5 d'Anthropic font leur grand retour, les États-Unis ont levé l'interdiction, mais des questions restent en suspens... ➡️ https://t.co/7qJZGmuTDT pic.twitter.com/AQ5P5V1bzx — 01net (@01net) July 1, 2026

Claude Fable 5 est de retour d’ici 24 heures maximum 🏆



Vous êtes prêts ? 👀 https://t.co/RDdAs5bAoo — Roso (@RosoAI) July 1, 2026

🧐 Le fantôme est de retour, alléger, moins sucré !

Fable 5 redéployé aujourd’hui après le feu vert du Dept. of Commerce. Même puissance Mythos-class au fond, mais avec encore plus de garde-fous et des crédits séparés.

Anthropic a bien monétisé le monstre tout en le rendant «… https://t.co/iITfUedYYE — Natural Intelligence AI Intelligence Naturelle IA (@IntelligenceNa2) July 1, 2026

Société: le carburant une nouvelle fois en baisse, le gasoil sous la barre des 13 dirhams.