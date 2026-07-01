Revue du web. La décision américaine de suspendre les droits de douane sur les phosphates marocains applaudie par les internautes

La décision américaine de suspendre les droits de douane sur les phosphates marocains très applaudie par les internautes marocains.
Une nouvelle loi sur les transactions immobilières pour combattre les paiements en cash fait jaser.
La version dite «Fable» de l’IA Claude sera autorisée par le gouvernement américain à condition de brider certaines fonctionnalités jugées trop dangereuses pour la cybersécurité.
Société: le carburant une nouvelle fois en baisse, le gasoil sous la barre des 13 dirhams.