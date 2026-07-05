Oriental: 36 millions de dirhams pour renforcer la route Ahfir-Saïdia

Les travaux de renforcement de la route nationale n°17 se poursuivent dans la commune de Lamriss, dans le cadre du programme de développement et de modernisation du réseau routier de la région de l’Oriental. Le lancement de ce chantier coïncide avec le pic de la saison estivale, période marquée par une forte affluence de vacanciers, de touristes et de Marocains du monde vers la station balnéaire de Saïdia.

Cet axe figure parmi les routes nationales les plus fréquentées de la région, particulièrement durant l’été. Il relie Oujda à Saïdia via Ahfir et constitue également un passage stratégique vers la province de Nador.

Interrogé par Le360, Mohamed Hakimi, directeur provincial de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Berkane, précise que les travaux portent sur le tronçon compris entre les points kilométriques 2,8 et 14 de la route nationale n°17.

Il indique que l’objectif de ce chantier est d’améliorer les conditions de circulation offertes aux usagers tout en renforçant les standards de sécurité routière sur cet axe structurant.

Le responsable souligne que cette route constitue l’une des principales liaisons entre Oujda, Saïdia et Nador via Ahfir, notant que face à une circulation de plus en plus intense, notamment en période estivale, le renforcement de son infrastructure est devenu nécessaire.

Le responsable indique que le coût du projet, réalisé par une entreprise marocaine avec une main-d’œuvre nationale, s’élève à 36 millions de dirhams et qu’il devra être achevé en septembre prochain.

De son côté, Khalid Kostani, chef de chantier, explique que les travaux concernent près de 11 kilomètres de route, répartis sur deux tranches. Il assure que tous les moyens logistiques et techniques ont été mobilisés afin de garantir le bon déroulement du chantier et le respect des spécifications prévues.

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Par ailleurs, une signalisation routière a été déployée sur toute la longueur du chantier afin de sécuriser les usagers et de limiter les risques d’accidents pendant la durée des travaux qui s’étendra sur cinq mois.

À travers ce projet, les autorités misent sur une amélioration durable de l’infrastructure routière entre Oujda et Saïdia, afin de faire face à la hausse du trafic observée chaque été et de fluidifier les déplacements des voyageurs ainsi que le transport de marchandises.

Le chantier s’inscrit également dans les efforts visant à renforcer l’attractivité économique et touristique de la région de l’Oriental. Avec la croissance continue de Saïdia parmi les principales destinations balnéaires du Royaume, la modernisation de cet axe devrait contribuer à réduire les temps de parcours, améliorer les conditions de circulation et accompagner la dynamique que connaît la région ces dernières années.