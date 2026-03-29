Oriental: Tafoughalt, destination phare de l’écotourisme

Dans le massif des Béni Snassen, le paysage de Tafoughalt connaît une transformation spectaculaire. Portée par des précipitations exceptionnelles cette saison, la région s’est métamorphosée en poumon vert, attirant de nouveau des vagues de visiteurs en quête de nature et d’air pur.

Après plusieurs années marquées par la sécheresse, les pluies abondantes ont profondément redessiné les reliefs. Les nappes phréatiques se sont reconstituées, tandis que les collines, autrefois arides, ont retrouvé une végétation dense et luxuriante. Sur place, le changement est visible dès les premiers lacets menant vers les hauteurs.

«La nouvelle donnée pour la région de Tafoughalt, ce sont ces pluies torrentielles et ces quantités abondantes qui ont envahi cette zone», explique El Houcine El Ketabi, acteur associatif local. Selon lui, ces précipitations «ont redonné une dynamique nouvelle au couvert végétal, offrant une parure et une beauté exceptionnelle à ce territoire».

Ce renouveau naturel dépasse le simple aspect paysager. Il redonne espoir aux habitants et aux professionnels du tourisme, durement affectés par le stress hydrique. «Tout le monde ici est très heureux et très soulagé après des années de sécheresse et l’avancée du désert», confie-t-il. Et d’ajouter: «Nous sommes désormais face à une nouvelle réalité qui encouragera les visiteurs à revenir profiter de cette nature. La pluie est devenue un véritable moteur économique pour la région».

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Au-delà de ses paysages, Tafoughalt capitalise sur un riche patrimoine naturel et culturel. Entre randonnées forestières, circuits entre Rislane et Sidi Bouhria, et immersion dans le terroir local, la destination renforce son attractivité. L’offre touristique s’est également structurée, avec des établissements qui montent en gamme pour répondre à une clientèle de plus en plus internationale.

Dans l’une de ces unités touristiques de montagne, la cheffe Ibtissam observe un regain notable de fréquentation. «Tafoughalt est une région touristique où les visiteurs viennent de partout. Une fois sur place, ils trouvent confort, activités et gastronomie marocaine traditionnelle», souligne-t-elle.

Selon elle, la zone attire des visiteurs séduits par une offre qui s’est considérablement musclée: «On vient ici pour l’équitation, les randonnées pédestres ou la découverte des marchés locaux», explique-t-elle, précisant que le séjour est avant tout une plongée dans le quotidien des Béni Snassen.

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Cette diversification de l’offre est devenue le point fort de la destination. Entre les ateliers de cuisine marocaine traditionnelle, les circuits botaniques à la découverte des épices et des plantes de montagne, ou encore des activités plus sportives comme le tir et les excursions en quad, Tafoughalt a su adapter ses infrastructures aux attentes d’une clientèle internationale exigeante.

Le terroir joue d’ailleurs un rôle central dans cette stratégie de séduction. Sur le plan gastronomique, la région met en avant une identité culinaire profondément enracinée dans son environnement. Le célèbre couscous au mermez et les préparations à base d’herbes de montagne témoignent d’un savoir-faire local. Pour la cheffe Ibtissam, le lien est direct: «L’énergie positive de la nature se reflète directement dans la qualité et la saveur des plats».

Ce croisement entre une nature revitalisée par les pluies et une offre touristique mieux structurée positionne désormais Tafoughalt comme une destination en plein essor. Portée par ses ressources naturelles et le dynamisme de ses acteurs locaux, la région s’inscrit aujourd’hui comme un modèle de tourisme durable, capable de concilier la préservation de l’environnement, la valorisation du patrimoine et la vitalité économique de la province de Berkane.