Saïdia renforce son dispositif sanitaire pour un été sous haute vigilance

Dans ce cadre, l’Initiative nationale pour le développement humain, au niveau de la province de Berkane, s’impose comme un acteur central. Elle contribue activement à l’amélioration des services de santé à travers un projet visant à renforcer les capacités humaines de l’établissement hospitalier. Cette démarche intervient dans un contexte marqué par une hausse significative du nombre d’estivants, Saïdia se transformant chaque année en véritable pôle d’attraction touristique accueillant des centaines de milliers de visiteurs.

Selon Mohamed Mimouni, chef de la division de l’action sociale à la préfecture de Berkane, ce projet s’inscrit dans un programme global de préparation de la saison estivale 2026. Celui-ci englobe à la fois le soutien au secteur de la santé, l’encadrement des activités liées aux plages et la valorisation du potentiel touristique et écologique de la ville, notamment l’embouchure de la Moulouya. Le responsable souligne que le renforcement de l’offre sanitaire répond directement à l’intensité de la fréquentation estivale.

Le dispositif prévoit ainsi l’intégration de quatre médecins et de quatre professionnels paramédicaux, comprenant infirmiers et assistants médicaux. Cette mobilisation vise à améliorer la prise en charge des patients, notamment au niveau des urgences, et à garantir la continuité des services durant la période de forte affluence. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre plusieurs acteurs locaux, dont la commune de Saïdia, le conseil provincial, le comité provincial de développement humain, l’association CAPIS et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences.

Lire aussi : Un jour, une plage | Saïdia, un paradis estival prisé par les vacanciers

De son côté, Driss Serghouchni, délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Berkane, précise que cette initiative a permis de mobiliser un total de dix professionnels de santé supplémentaires. Ceux-ci comprennent quatre médecins, quatre assistants médicaux et deux infirmières polyvalentes. Leur mission s’étendra sur trois mois, de juin à septembre, afin d’assurer la couverture sanitaire durant la période la plus critique.

Cette montée en puissance du dispositif de santé est d’autant plus cruciale que la population de Saïdia passe d’environ dix mille habitants en hiver à près d’un million en été. Les besoins en soins augmentent en conséquence, notamment en raison des vagues de chaleur qui touchent le pays. Les services de santé seront ainsi mobilisés pour traiter des cas liés à la déshydratation et au stress thermique, en particulier chez les populations vulnérables comme les enfants et les personnes âgées.