Voile: une nouvelle course au large en Méditerranée reliera Port Camargue, en France, à Saïdia, dans l’Oriental

Baptisée la Med Max Occitanie Saïdia Resorts, cette nouvelle course au large, lancée par le skipper occitan Kito de Pavant et Christophe Carniel, fondateur et PDG de VOGO, sportech montpelliéraine, rassemblera une vingtaine de bateaux de deux séries, les Class40 (monocoques de 12 mètres) sur 2000 milles et les Ocean fifty (multicoques de 15 mètres) sur 3000 milles.

L’épreuve reliera trois continents -L’Europe, l’Afrique et l’Asie- avec pour principales étapes des lieux mythiques de la méditerranée, à l’instar des Bouches de Bonifacio, des îles Éoliennes, du détroit de Messine, Ithaque, la Sicile, les îles grecques, Malte ou encore les Baléares.

Le départ sera donné de Port Camargue le 29 septembre 2024. La Med Max devrait durer entre huit et dix jours avant de se terminer dans la Marina de Saïdia Resorts, dans la région de l’Oriental, au Maroc, rapporte le journal Midi-Libre.

Lire aussi : Le guide des MRE. Ep6. Introduire son bateau de plaisance au Maroc: les formalités douanières à connaître

Pour cette 1ère édition, la nouvelle course peut compter sur le soutien de partenaires institutionnels à l’instar, côté français, de la «Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, le Département du Gard, la Ville du Grau du Roi-Port Camargue pour toute la période de départ; la Région de l’Oriental au Maroc et Saïdia Resorts pour l’arrivée», relève le Figaro Nautisme. Au sujet de cette nouvelle collaboration avec le Maroc, le co-fondateur de cette course, Christophe Carniel, a déclaré à la presse hexagonale qu’ «aujourd’hui, c’est un pays (le Maroc) qui souhaite développer à fond le tourisme sportif. C’est dans ce contexte qu’ils (les responsables marocains) se sont engagés à nos côtés. Nous allons donc vers quelque chose d’inédit en termes d’événement en Méditerranée».

Lire aussi : Mort à bord du Titan, l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet a découvert sa passion pour la plongée sur épave au Maroc

Aux yeux des organisateurs, Saïdia possède de nombreux atouts qui en font la parfaite ligne d’arrivée pour une telle course. Décrite par le Figaro Nautisme comme «une destination inédite, nichée dans un environnement naturel préservé sur la côte Nord-Est du Maroc», la ville de l’Oriental «se distingue par sa plage de sable fin longue de 6 kilomètres et par son climat doux et ensoleillé tout au long de l’année».

Saïdia Resorts, qui abrite une grande marina disposant de 1300 places d’amarrages présente aussi l’avantage de disposer de plusieurs unités hôtelières, de deux parcours de golf de 18 trous, d’un aquaparc... autant d’atouts qui en font «un écrin formidable pour accueillir des tandems épuisés après 10 à 12 jours de bataille navale», conclut le média français.