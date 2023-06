Mort à bord du Titan, l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet a découvert sa passion pour la plongée sur épave au Maroc

Paul-Henri Nargeolet, scientifique français et expert du Titanic, auquel il vouait une véritable passion, faisait partie de l’équipage qui a trouvé la mort à bord du Titan, le submersible de la compagnie américaine OceanGate qui a fort probablement implosé lors de son expédition vers l’épave du Titanic, dimanche 18 juin.

Ancien officier de la marine nationale française et directeur du programme de recherches sous-marines sur l’épave du Titanic, l’expert maritime français a dirigé en 1986 la première plongée sur l’épave à bord du sous-marin le Nautile. Il comptabilisait 37 plongées sur ce site et sous sa supervision, près de 6000 objets provenant de l’épave ont été remontés à la surface entre 1987 et 2021.

Les récits et les nombreuses images de l’épave capturées par l’océanaute français, baptisé «Monsieur Titanic» en raison de sa passion dévorante pour cette épave gisant à près de 4000 mètres sous la surface de l’eau, ont en grande partie inspiré James Cameron pour la réalisation du film Titanic en 1997.

Cette passion pour l’océan et pour la plongée sur épave, c’est au Maroc que Paul-Henri Nargeolet, encore enfant, va la découvrir. Dans une interview accordée il y a un an au magazine français Point de Vue, à l’occasion du 110ème anniversaire du naufrage du Titanic, celui expliquait alors: «En réalité, je n’ai pas vécu très longtemps dans les Alpes. Rapidement, mes parents se sont installés au Maroc. C’est à Casablanca que j’ai effectué mes premières plongées, en suivant des hommes qui exploraient une épave au large de la plage. J’avais 9 ans».

Né à Chamonix en 1946, Paul-Henri Nargeolet a vécu 13 ans à Casablanca avant de déménager à Paris à l’âge de 16 ans pour y poursuivre ses études et intégrer un peu plus tard l’École navale à Brest, puis la Marine nationale française.