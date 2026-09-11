Fouzi Lekjaa depuis Azrou: une même vitesse, celle de la LGV, pour tous

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité et ministre délégué chargé du Budget, a appelé les citoyens à participer massivement aux élections du 23 septembre et à exercer leur droit de vote. Lors d’un meeting partisan tenu ce vendredi 11 septembre 2026 à Azrou, il a affirmé que chaque citoyen dispose de la liberté de choisir entre les différents programmes proposés, soulignant que le PAM a soumis aux Marocains un projet clair, fondé sur des chiffres et des engagements précis concernant l’éducation, la santé, le pouvoir d’achat, la jeunesse et les retraités.

Lekjaa a déclaré que le Maroc, de Tanger à Lagouira, rassemble ses enfants au sein d’une seule et même famille, et que ce qui unit les Marocains est la nia, le travail et le dévouement envers la patrie et le roi, des valeurs qui constituent le socle de l’offre politique du parti pour ce scrutin législatif. Il a souligné que le programme du parti a été formulé de manière simplifiée afin de permettre à chaque citoyen de le lire et de le comprendre, tout en fixant les engagements par des chiffres, l’objectif étant de résoudre les problèmes quotidiens des Marocains, au premier rang desquels figurent l’école, la santé, le coût de la vie et l’emploi.

Une sixième place mondiale dans l’enseignement: Yes, we can

Abordant le secteur de l’éducation, il a placé la barre très haut en affichant l’ambition d’amener les secteurs de l’éducation et de la santé à des niveaux mondiaux avancés, évoquant l’objectif d’atteindre la sixième place mondiale.

Lire aussi : Mondial 2030, Stade Hassan II, CAN 2025: à force de vouloir abattre Lekjaa, Akhannouch tire sur les intérêts du Maroc

Tout en reconnaissant la difficulté de cet objectif, il a assuré qu’il demeurait réalisable pour le Maroc et sa jeunesse grâce à la volonté, au bon choix et à la sincérité dans le travail.

Lors du discours de Fouzi Lekjaa à Azrou, vendredi 11 septembre 2026. (Y.Jaoual/Le360)

Lekjaa a insisté sur le fait que le Parti authenticité et modernité considère la protection du pouvoir d’achat et du coût de la vie comme une priorité absolue nécessitant une intervention, expliquant que le programme propose l’utilisation des mécanismes légaux et des choix disponibles pour rétablir l’équilibre du niveau de vie des ménages.

Il s’est ensuite attardé sur la situation des retraités ayant consacré environ quarante ans de leur vie au travail, indiquant que le parti propose de relever le montant de la pension minimale à 3.000 dirhams afin de garantir à cette catégorie une vie digne dans son pays. Concernant la jeunesse, le responsable gouvernemental a affirmé que la vision du PAM consiste à accompagner les jeunes depuis leurs années d’études jusqu’à leur insertion sur le marché du travail ou la création de leur propre entreprise, afin que le Maroc devienne leur premier choix pour construire leur avenir. Il a ajouté que la jeunesse marocaine a prouvé sa capacité à innover et à réussir dans divers domaines, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ce qui impose, selon lui, de réunir les conditions propices pour lui permettre de libérer son potentiel sur sa propre terre.

Lire aussi : Lekjaa au RNI: «Mobiliser 350 milliards est impossible? En cramer 280 pour rien, c’était facile pourtant!»

Lekjaa a également évoqué la condition de la femme et de la famille, ainsi que les questions liées à la protection sociale, avant de se tourner vers le secteur de la santé, réaffirmant la volonté de son parti d’instaurer un système hospitalier qui préserve la dignité des citoyens et garantit un accès aux soins fondé sur la qualité des services et le respect de l’humain. Il a réitéré l’engagement total du parti en faveur du projet royal visant à bâtir un Maroc où les citoyens ne vivent pas à deux vitesses différentes, soulignant que l’exigence actuelle est que l’ensemble de la société avance au même rythme.

Dans ce contexte, il a recouru à l’image de la LGV pour résumer sa pensée, affirmant que le parti souhaite que le Maroc avance à grande vitesse, et non au rythme de promesses éphémères renouvelées à l’approche de chaque échéance électorale. Il a indiqué que le PAM entend substituer à la logique des promesses celle de l’action, de la rigueur et de l’effort quotidien au service des citoyens et de la nation, tout en réaffirmant son engagement à transformer le programme électoral en un véritable contrat soumis au contrôle et à l’évaluation des Marocains.

Pour clore son intervention, Lekjaa a invité l’assistance à prendre connaissance du programme électoral, à s’en imprégner et à écouter les explications des candidats du parti avant de se prononcer le 23 septembre, tout en l’incitant à faire le bon choix. Il a conclu son discours par un message politique empreint d’une métaphore directe empruntée au symbole de son parti, déclarant devant la foule que le tracteur a accueilli de nombreux passagers et qu’il reste encore de la place, invitant chaleureusement tous ceux qui le souhaitent à le rejoindre dans la perspective des élections.