Mondial 2030: 7,5 milliards de dirhams pour les accès aux stades de Benslimane et de Marrakech

Le Mondial 2030 s’est invité dans les discussions du budget 2027 du ministère de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts, présenté à la Chambre des représentants le 4 novembre. Le ministère chiffre à 7,5 milliards de dirhams l’effort routier pour les deux grands stades de Benslimane et de Marrakech. La part la plus lourde revient à Benslimane.

L’enveloppe de 5 milliards sert à aménager les accès au Grand Stade Hassan II. Autoroutes du Maroc y met 1,82 milliard, le Fonds de financement routier 1,12 milliard et le ministère 1,89 milliard, expropriations comprises. L’ONCF ajoute 170 millions de dirhams pour des projets qu’il pilote lui-même.

Plusieurs opérations sont déjà achevées. Les échangeurs d’Aïn Harrouda, à la jonction de l’autoroute Rabat-Casablanca et de l’autoroute urbaine et de Sidi Maârouf ont été remis à niveau. Les expropriations de l’autoroute Rabat-Casablanca sont terminées.

Les chantiers se poursuivent sur le réseau secondaire. Le triplement de la route nationale 1 doit s’étendre sur 25,5 km, entre Benslimane et l’oued Cherrat. Il avance sur 3,2 km, à 85%, et 18,3 km attendent leur approbation. Quatre kilomètres restent à l’étude. Le triplement de la route provinciale 3323 à l’échangeur de Benslimane atteint 85%. Celui de la 3308 atteint 32% et celui de la 3304, 30%. Le triplement de la route régionale 313 en est à 20%.

Lire aussi : Mondial 2030: stades, investissements, emplois… les grandes annonces de Fouzi Lekjaa

L’autoroute Rabat-Casablanca elle-même s’étend sur 59 km et coûte 6,5 milliards de dirhams. Elle doit relier l’aéroport de Benslimane et le Grand Stade Hassan II. Sa livraison est annoncée pour fin 2028.

Une convention de partenariat signée en 2026 débloque 2,5 milliards de dirhams pour le Grand Stade de Marrakech. Elle finance une rocade de 77,3 km autour de la ville et la modernisation des infrastructures voisines. Le ministère prévoit de lancer les travaux de la rocade extérieure en 2027.

À Agadir, la rocade de 40,5 km doit relier l’aéroport Al Massira, le port, la station de Taghazout et le Grand Stade. Son troisième tronçon est terminé. Un chantier de 5,4 km a démarré. Le quatrième tronçon, long de 6,5 km, représente 360 millions de dirhams et doit être lancé en 2027.