PLF 2027: plus de 34.000 postes seront créés, voici les départements bénéficiaires

Le gouvernement veut créer 34.454 postes budgétaires en 2027. Le ministère de l’Intérieur sera le mieux loti avec 14.200 postes, soit près de 42% des postes. La Défense nationale suit avec 5.500 postes, puis la Santé avec 5.400 postes. Ces trois départements captent près de 73% du total.

Le reste de l’enveloppe est plus dispersé. L’Économie et les Finances reçoivent 2.460 postes et l’Enseignement supérieur 1.920. L’administration pénitentiaire obtient 1.500 postes. Viennent ensuite les Habous et affaires islamiques (400), l’Éducation nationale (364), le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (340) et la Justice (300). L’Agriculture reçoit 220 postes et l’Équipement et l’Eau 200.

L’Éducation nationale bénéficie d’une mesure à part: l’article 21 crée 600 postes supplémentaires à partir du 1er janvier 2027. Ils serviront à régulariser la situation de fonctionnaires titulaires d’un doctorat, reçus au concours d’accès au corps des enseignants-chercheurs de l’éducation et de la formation. Les postes qu’ils occupent aujourd’hui seront supprimés à la même date. La mesure découle du dialogue entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs, selon la note de présentation du projet.

N° Affiliation (ministère ou institution) Postes 2027 Part des postes répartis par département 1 Ministère de l’Intérieur 14.200 41,8 % 2 Administration de la défense nationale 5.500 16,2 % 3 Ministère de la Santé et de la Protection sociale 5.400 15,9 % 4 Ministère de l’Économie, des Finances et de la Performance publique 2.460 7,2 % 5 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation 1.920 5,7 % 6 Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion 1.500 4,4 % 7 Ministère des Habous et des Affaires islamiques 400 1,2 % 8 Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification 364 1,1 % 9 Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 340 1,0 % 10 Ministère de la Justice 300 0,9 % 11 Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire 220 0,6 % 12 Palais royal 200 0,6 % 13 Ministère de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts 200 0,6 % 14 Ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports 160 0,5 % 15 Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger 155 0,5 % 16 Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville 80 0,2 % 17 Juridictions financières 60 0,2 % 18 Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire 60 0,2 % 19 Haut-commissariat au plan 60 0,2 % 20 Présidence du gouvernement 55 0,2 % 21 Ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement durable 50 0,1 % 22 Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique 50 0,1 % 23 Ministère du Transport et de la Logistique 25 0,1 % 24 Chambre des représentants 20 0,1 % 25 Chambre des conseillers 20 0,1 % 26 Ministère de l’Emploi et du Dialogue social 20 0,1 % 27 Ministère délégué auprès de la cheffe du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile 20 0,1 % 28 Ministère de l’Intelligence artificielle, de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration 20 0,1 % 29 Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération 20 0,1 % 30 Ministère de la Famille, du Développement social et de l’Égalité 20 0,1 % 31 Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption 20 0,1 % 32 Conseil national des droits de l’homme 15 0,0 % 33 Secrétariat général du gouvernement 10 0,0 % 34 Conseil économique, social et environnemental 10 0,0 % Total des postes répartis par département 33.954 100,0 %

La prudence est assumée. L’exécutif veut «un contrôle de la création de postes budgétaires, sur la base d’une détermination précise et justifiée des besoins réels en ressources humaines», indique la note de présentation. Il demande aussi de mobiliser le redéploiement, au sein d’un secteur ou entre secteurs, pour combler les besoins.