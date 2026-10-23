Economie

PLF 2027: plus de 34.000 postes seront créés, voici les départements bénéficiaires

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع

Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique.

Le projet de loi de finances 2027 prévoit la création de 34.454 postes budgétaires. L’Intérieur en obtient 14.200, la Défense nationale 5.500 et la Santé 5.400. Les détails.

Par Hajar Kharroubi
Le 23/10/2026 à 16h25

Le gouvernement veut créer 34.454 postes budgétaires en 2027. Le ministère de l’Intérieur sera le mieux loti avec 14.200 postes, soit près de 42% des postes. La Défense nationale suit avec 5.500 postes, puis la Santé avec 5.400 postes. Ces trois départements captent près de 73% du total.

Le reste de l’enveloppe est plus dispersé. L’Économie et les Finances reçoivent 2.460 postes et l’Enseignement supérieur 1.920. L’administration pénitentiaire obtient 1.500 postes. Viennent ensuite les Habous et affaires islamiques (400), l’Éducation nationale (364), le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (340) et la Justice (300). L’Agriculture reçoit 220 postes et l’Équipement et l’Eau 200.

L’Éducation nationale bénéficie d’une mesure à part: l’article 21 crée 600 postes supplémentaires à partir du 1er janvier 2027. Ils serviront à régulariser la situation de fonctionnaires titulaires d’un doctorat, reçus au concours d’accès au corps des enseignants-chercheurs de l’éducation et de la formation. Les postes qu’ils occupent aujourd’hui seront supprimés à la même date. La mesure découle du dialogue entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs, selon la note de présentation du projet.

Affiliation (ministère ou institution)Postes 2027Part des postes répartis par département
1Ministère de l’Intérieur14.20041,8 %
2Administration de la défense nationale5.50016,2 %
3Ministère de la Santé et de la Protection sociale5.40015,9 %
4Ministère de l’Économie, des Finances et de la Performance publique2.4607,2 %
5Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation1.9205,7 %
6Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion1.5004,4 %
7Ministère des Habous et des Affaires islamiques4001,2 %
8Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification3641,1 %
9Conseil supérieur du pouvoir judiciaire3401,0 %
10Ministère de la Justice3000,9 %
11Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire2200,6 %
12Palais royal2000,6 %
13Ministère de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts2000,6 %
14Ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports1600,5 %
15Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger1550,5 %
16Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville800,2 %
17Juridictions financières600,2 %
18Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire600,2 %
19Haut-commissariat au plan600,2 %
20Présidence du gouvernement550,2 %
21Ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement durable500,1 %
22Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique500,1 %
23Ministère du Transport et de la Logistique250,1 %
24Chambre des représentants200,1 %
25Chambre des conseillers200,1 %
26Ministère de l’Emploi et du Dialogue social200,1 %
27Ministère délégué auprès de la cheffe du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile200,1 %
28Ministère de l’Intelligence artificielle, de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration200,1 %
29Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération200,1 %
30Ministère de la Famille, du Développement social et de l’Égalité200,1 %
31Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption200,1 %
32Conseil national des droits de l’homme150,0 %
33Secrétariat général du gouvernement100,0 %
34Conseil économique, social et environnemental100,0 %
Total des postes répartis par département33.954100,0 %

La prudence est assumée. L’exécutif veut «un contrôle de la création de postes budgétaires, sur la base d’une détermination précise et justifiée des besoins réels en ressources humaines», indique la note de présentation. Il demande aussi de mobiliser le redéploiement, au sein d’un secteur ou entre secteurs, pour combler les besoins.

Par Hajar Kharroubi
Le 23/10/2026 à 16h25
#PLF#Postes#Emploi

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