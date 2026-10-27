ONMT: 2,2 MMDH d’investissement prévus en 2027 pour tenir l’objectif de 26 millions de touristes en 2030

L’ONMT aborde 2026 sur de bonnes bases. Le Maroc a enregistré près de 20 millions d’arrivées aux postes frontières en 2025, soit 14% de plus qu’en 2024. Les recettes voyages ont atteint 138,1 MMDH (+21%). Les nuitées dans les établissements d’hébergement classés ont dépassé, quant à elles, 43,4 millions, en progression de 9%, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics annexé au projet de loi de finances 2027.

Parallèlement, les investissements de l’Office ont atteint 1,83 MMDH en 2025, pour une enveloppe prévisionnelle de 2,48 MMDH, soit un taux de réalisation de 74%. L’État a accompagné cet effort avec 1.400 MDH de transferts en 2025, versés au titre de l’équipement.

Un premier semestre 2026 à 727 MDH d’investissements

À fin juin 2026, les investissements réalisés par l’ONMT ont atteint 727 MDH. Les prévisions de clôture tablent sur 2 MMDH pour l’ensemble de l’année. Les prévisions actualisées figurant en annexe du rapport les situent à 2.016 MDH.

Le produit de la Taxe de promotion touristique devrait progresser en 2026. Le rapport le prévoit à 400 MDH, contre 242 MDH en 2025. Cette hausse attendue contribue à celle du produit global des taxes parafiscales, estimé à 7.059 MDH en 2026, soit 6% de plus qu’en 2025.

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Pour 2027, l’investissement de l’ONMT atteindrait 2.217 MDH, orientés vers cinq axes. Le premier est le développement de nouvelles liaisons aériennes. Le deuxième porte sur le renforcement des partenariats avec les tour-opérateurs et les compagnies aériennes. L’Office prévoit aussi d’accélérer sa transformation digitale, de diversifier ses marchés prioritaires et de déployer une stratégie marketing intégrée au service de la compétitivité de la destination Maroc.

L’ONMT met en œuvre son plan «Light in Action», aligné sur la feuille de route du tourisme 2023-2026. En 2025, il a déployé la stratégie «Maroc, Terre de Lumière», diversifié ses marchés cibles, renforcé son marketing digital et valorisé les différentes destinations nationales. L’Office a également mené la campagne «Maroc, Terre de Football» dans le cadre de la CAN 2025. Il a poursuivi «Ntla9awfbladna», dédiée à la promotion du tourisme interne.

Dans le cadre de la stratégie «From Strong to Stronger», l’ONMT entend prolonger la montée en puissance de ses interventions. Il vise à contribuer à l’objectif national de 26 millions de touristes à l’horizon 2030, contre près de 20 millions d’arrivées en 2025. Du côté de l’offre, la Société marocaine d’ingénierie touristique accompagne l’élargissement et la modernisation de l’hébergement. Elle a contribué à la création de 47.700 lits entre 2020 et 2025, dont 8.400 en 2025.