«J’ai laissé mon cœur au Maroc»: à Fès, la médina fait le plein de touristes

Entre le charme des ruelles de Fès, la richesse de son patrimoine historique et la vitalité de son artisanat, les touristes venus des quatre coins du monde découvrent une ville qui condense des siècles de civilisation et de savoir-faire. Alors que la saison touristique atteint son pic, les visiteurs affluent pour s’imprégner de son authenticité et de sa diversité culturelle et humaine.

Au fil d’une déambulation dans les derbs de la médina, notre caméra a croisé des touristes de multiples nationalités, venus d’Italie, du Brésil, d’Espagne, des États-Unis, d’Australie ou encore de Suisse. Tous passent des souks traditionnels aux ateliers d’artisans, à la découverte des produits et des monuments qui racontent l’histoire de la ville et la richesse de son héritage.

Pour Nicole, touriste française qui a longtemps vécu au Maroc avant de regagner son pays natal, revenir dans le Royaume dépasse le simple voyage d’agrément. «On revient en pèlerinage. J’ai laissé mon cœur au Maroc», résume-t-elle. À Fès, qu’elle visite pour la deuxième fois, elle retrouve une vie qui palpite de couleurs et de parfums. «C’est complètement extraordinaire de se replonger dans cette ambiance», s’enthousiasme-t-elle, avant de détailler son itinéraire: Meknès, Ouzoud, Marrakech puis Agadir.

«Il y a l’artisanat du bois, les bijoux, le cuir. C’est toute cette ambiance et les bons plats», énumère-t-elle, saluant au passage des Marocains «charmants, gentils, calmes». Son verdict: «C’est vraiment une ville à recommander.»

Son mari, Jean-Pierre, partage ce plaisir de la redécouverte. Selon lui, la singularité de Fès tient à son atmosphère authentique, difficile à réduire à ses seuls monuments. «Il y a une ambiance typique. Il y a des odeurs, il y a des sons», décrit-il. «C’est avec émotion qu’on revisite Fès et les autres villes ensuite.»

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Venue d’Australie, Judith a profité de sa première visite à Fès pour découvrir les médersas, les musées et les monuments historiques. Mais c’est l’artisanat qui l’a d’abord attirée. «Je suis venue spécialement pour l’artisanat. Je voulais voir l’orfèvrerie en argent, les tapis et je viens d’acheter quelques lampes magnifiques», raconte-t-elle. Pour elle, le charme de la ville ne se limite pas à son cachet traditionnel: «Ce que je préfère, ce sont les gens. Ils sont formidables, accueillants et chaleureux.»

Max, touriste suisse, découvre lui aussi la ville pour la première fois. «Je suis à Fès depuis hier et que dire? C’est magnifique», confie-t-il, saluant la visite guidée qui lui a permis de saisir «la culture et l’importance historique de la ville».

Ces témoignages illustrent la diversité des atouts que Fès offre à ses visiteurs: un artisanat qui perpétue des savoir-faire transmis de génération en génération, des monuments chargés d’histoire, une atmosphère propre à la vie quotidienne de la médina, sans oublier la cuisine marocaine, qui reste gravée dans la mémoire de nombreux touristes bien après leur retour.

La haute saison jusqu’à fin décembre

Selon Ismail, guide touristique à Fès, la ville vit le pic de sa saison depuis début octobre, à la faveur d’une météo clémente, propice aux visites de la médina. Une dynamique qui se traduit par une hausse des nuitées et par un taux de remplissage complet dans plusieurs riads et hôtels traditionnels. Cette effervescence se prolonge généralement jusqu’à fin décembre, précise-t-il.

Les visiteurs viennent «d’Espagne, de France, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Amérique», détaille le guide, qui leur propose des circuits au cœur de la médina, à la découverte de lieux emblématiques comme le mausolée Moulay Idriss ou la place Seffarine, ainsi que des métiers du cuivre, du bois, du tapis et du tissage.

«Quand on parle de Fès, on parle de douze siècles d’histoire. Cette ville n’est pas née comme ça», souligne-t-il. Il plaide toutefois pour poursuivre les travaux de réhabilitation afin d’offrir aux touristes les meilleures conditions, «mais pas seulement aux touristes: aux citoyens marocains aussi», avec un objectif, «rendre à cette ville ses lettres de noblesse».

Un optimisme partagé par Rachid, également guide à Fès: «C’est le début de la haute saison. On espère que ça va durer». Il rappelle que le Maroc «est un pays d’accueil», pour les étrangers comme pour les nationaux et invite à découvrir Fès, car face à la modernité, «il faut revenir un peu en arrière, vers notre histoire».