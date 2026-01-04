Comment la Coupe d’Afrique a transformé le rythme de la médina de Fès

Les supporters et visiteurs provenant d’Afrique et d’Europe circulent dans les ruelles de la médina de Fès, au cœur de l’animation créée par la CAN. (Y.Jaoual/Le360)

La tenue de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc et l’accueil de quatre matchs à Fès ont entraîné une présence accrue de visiteurs dans l’ancienne médina, notamment des supporters africains venus accompagner leurs sélections.

De Bab Boujloud à la place R’cif, en passant par Derb Talaâ et Zqaq Lahjar, les ruelles s’animent. Les drapeaux africains flottent aux murs, aux cafés et aux échoppes, peignant les ruelles de couleurs vives et transformant la médina en un espace festif et vivant.

Selon des témoignages recueillis, de nombreux visiteurs ont choisi Fès pour suivre les matchs avant de découvrir la richesse historique et culturelle de la ville. Ces derniers ont été particulièrement frappés par l’ambiance festive créée par les habitants et la façon dont la médina s’est adaptée à cet événement sportif majeur, offrant ainsi à la compétition une dimension culturelle et humaine unique.

Pour les commerçants, cette période représente un regain d’activité inattendu. Bien que Fès n’accueille que quatre matchs de la compétition, l’afflux de visiteurs dépasse les attentes pour cette saison.

Cependant, la majorité des touristes se limite à l’exploration et à la flânerie, ce qui n’entraîne pas toujours un accroissement direct des ventes. Néanmoins, certains visiteurs, notamment des supporters tunisiens et d’autres pays africains, s’intéressent à l’artisanat et aux produits locaux, contribuant ainsi, même modestement, à l’économie de la médina.

Les cafés, restaurants et maisons d’hôtes ont également profité de cet afflux, avec une hausse des réservations et des horaires prolongés pour suivre les matchs. Certaines ruelles se sont transformées en des espaces ouverts où les supporters se rassemblent, suivent les rencontres et discutent des performances des équipes dans une ambiance animée et conviviale.