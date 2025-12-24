CAN 2025: mobilisation générale du secteur touristique à Fès pour accueillir les supporters

Comme l’a constaté Le360, le secteur touristique de Fès connaît une effervescence inhabituelle en cette période. Hôtels et maisons d’hôtes ont multiplié les initiatives pour améliorer les conditions d’accueil et rehausser la qualité des services, tout en menant des travaux de maintenance et de rénovation. Les professionnels du tourisme s’emploient également à proposer des offres adaptées aux attentes des visiteurs et des supporters de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), afin de leur garantir un séjour confortable, à la hauteur de cet événement continental.

Dans ce contexte, Omar Azizi, vice-président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Fès-Meknès, se veut rassurant: «Aujourd’hui, la ville de Fès affiche un niveau de préparation avancé pour accueillir les supporters de la Coupe d’Afrique, grâce à la mobilisation globale des autorités locales, à leur tête le nouveau wali, ainsi que l’ensemble des acteurs touristiques et institutionnels.»

Selon lui, cette dynamique est le fruit d’un travail anticipatif et d’une coordination étroite entre les différents intervenants: «Nous avons travaillé selon une approche proactive afin de garantir un accueil à la hauteur du statut de Fès, capitale spirituelle et culturelle du Royaume, tout en veillant à la qualité des services et à la fluidité de l’expérience touristique des visiteurs».

La vision adoptée par le CRT durant cette phase dépasse la simple organisation de l’accueil des spectateurs des matchs. «Nous désirons relier l’événement sportif à la valeur culturelle et civilisationnelle de la ville, afin que la venue des supporters soit une occasion de découvrir une destination complète et pas uniquement d’assister aux rencontres», explique Omar Azizi.

Sur le plan de l’hébergement, des mesures spécifiques ont été prises pour renforcer la capacité d’accueil des hôtels et des maisons d’hôtes, tout en respectant les standards de qualité. L’objectif est de répondre à la hausse attendue de la demande durant la période de la compétition, notamment à l’occasion des matchs programmés au Grand stade de Fès, qui opposeront des sélections africaines de premier plan telles que le Nigeria, la Tanzanie et la Tunisie.

Le dispositif s’étend également au transport touristique. Une coordination renforcée a été mise en place avec les professionnels du secteur, incluant des plans préalables pour l’organisation des flux de bus et de taxis, l’identification d’itinéraires dédiés reliant les lieux d’hébergement aux stades et aux principaux sites touristiques, ainsi que des mécanismes de communication permanente entre les acteurs concernés, afin d’assurer une réactivité optimale face à toute situation imprévue.

Parallèlement, plusieurs sites et monuments historiques de la ville ont bénéficié d’opérations d’aménagement et de restauration, dans le but d’accueillir les flux attendus de visiteurs et de projeter une image à la hauteur du patrimoine de Fès durant cet événement continental.

Pour améliorer la qualité des prestations, une série de mesures a été adoptée, notamment des programmes de formation et de sensibilisation au profit des professionnels du tourisme. «Ces programmes concernent les métiers de l’hébergement, de guide touristique ou encore du transport et mettent l’accent sur la culture de l’accueil, la relation avec une clientèle internationale et la prise en compte des spécificités culturelles des pays participants», précise le vice-président du CRT.

La CAN est perçue comme un levier stratégique de promotion touristique pour la ville: «Nous misons sur cet événement continental comme une opportunité forte pour promouvoir le produit touristique de Fès, à travers des campagnes de communication, l’accueil de journalistes et d’influenceurs ainsi que l’organisation de programmes parallèles mettant en valeur les atouts de la ville au niveau national et international», souligne Omar Azizi.

Des offres et packages touristiques spécifiques ont ainsi été conçus à destination des supporters de la CAN, combinant hébergement, visites culturelles et découverte de la gastronomie locale. L’objectif est clair: inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et transformer leur passage à Fès en une expérience touristique globale et mémorable.