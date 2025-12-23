CAN 2025: à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le parcours passager passe en mode digital

L'ONDA franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses aéroports avec le lancement du système de digitalisation du parcours passager à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la stratégie globale de modernisation des infrastructures aéroportuaires marocaines. Reposant sur l’intégration de technologies digitales et biométriques de dernière génération, le dispositif vise à fluidifier les circuits, réduire significativement les temps d’attente et améliorer l’expérience des passagers, dans un contexte marqué par une forte hausse du trafic.

En étroite coordination avec Royal Air Maroc, l’ONDA a installé dix bornes automatiques de Self Bag Drop au niveau 0 du Terminal 1. Destinées aux passagers de la compagnie nationale, ces équipements permettent un traitement des bagages entièrement digitalisé, sécurisé et rapide.

À l’aéroport Mohammed V de Casablanca, principal hub aérien du Royaume, le déploiement du parcours passager digitalisé a été accéléré

Fonctionnant en mode «One Step» ou «Two Steps», les bornes offrent une autonomie complète aux voyageurs, depuis l’enregistrement jusqu’au dépôt du bagage sur le convoyeur, en passant par l’impression de la carte d’embarquement et l’édition du tag bagage, dans le strict respect des normes de sûreté et de sécurité en vigueur.

Parallèlement, douze bornes libre-service d’enregistrement ont été déployées au niveau 1 du Terminal 2. Elles s’adressent principalement aux passagers voyageant sans bagage en soute, leur permettant de s’enregistrer en toute autonomie et d’accéder directement aux circuits d’embarquement. Plusieurs compagnies aériennes, dont Air Arabia, Air Saudi et Egypt Air, ont d’ores et déjà intégré leurs systèmes à ces bornes, tandis que les autres transporteurs opérant au Terminal 2 rejoindront progressivement ce dispositif.

Concrètement, pour le passager, le changement est notable. L’ensemble du parcours devient plus simple, plus rapide et plus lisible. En quelques minutes, le voyageur peut s’enregistrer, imprimer sa carte d’embarquement et déposer son bagage, sans files d’attente. Pour ceux qui voyagent léger, l’accès à l’embarquement est immédiat après l’enregistrement.

Ce nouveau dispositif vient ainsi renforcer l’arsenal de mesures opérationnelles, humaines et technologiques mises en place par l’ONDA et ses partenaires pour garantir le bon déroulement de la CAN 2025. Un enjeu stratégique pour le Maroc, déterminé à offrir une organisation fluide et une expérience aéroportuaire à la hauteur de l’événement continental et de l’image du Royaume.