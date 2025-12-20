L’aéroport Fès-Saïss déploie ses meilleurs services pour accompagner l’élan de la CAN 2025

À l’aube du lancement de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’aéroport international Fès-Saïss affiche un visage entièrement renouvelé, témoignant de la mobilisation engagée pour accompagner cet événement continental majeur. Principale porte d’accès aérienne de Fès et de la région, l’infrastructure se positionne comme un maillon clé dans le dispositif national d’accueil des équipes et des supporters.

Les accès de l’aéroport ont été décorés de portiques monumentaux arborant la mention «Welcome to Fez Saiss Airport», aux côtés de reproductions du trophée de la CAN et du ballon officiel de la compétition. Une mise en scène visuelle qui plonge les voyageurs, dès leur arrivée, dans l’ambiance festive du tournoi.

Au-delà de l’aspect esthétique, les préparatifs ont concerné l’ensemble de l’organisation interne de la plateforme. Des panneaux de signalétique aux couleurs de la CAF ont été installés afin de fluidifier les déplacements, tandis que des espaces dédiés aux photos souvenirs ont été aménagés pour les supporters, dans une logique d’amélioration de l’expérience passager.

Interrogés par Le360, plusieurs voyageurs ont salué la qualité de l’accueil et le niveau d’organisation observé. «Dès notre arrivée, on ressent l’atmosphère de la CAN. Tout est bien indiqué et l’accueil est chaleureux. Nous sommes heureux d’être au Maroc pour soutenir l’équipe nationale et nous espérons que le trophée sera marocain», déclare l’un d’eux.

Ville hôte de certaines rencontres de la compétition, Fès verra transiter par son aéroport des milliers de membres de délégations officielles et de supporters. Dans ce cadre, les équipes administratives et techniques de l’aéroport ont travaillé en étroite coordination avec les autorités locales et la Fédération royale marocaine de football afin de mettre en place un dispositif d’accueil répondant aux exigences de sécurité et d’efficacité.

Les mesures adoptées incluent notamment le renforcement des effectifs au niveau des services de la police aux frontières, de la douane, ainsi que des unités de contrôle et d’orientation. Les équipes d’accueil et d’assistance ont également été consolidées afin d’accélérer les procédures de passage et d’assurer une prise en charge optimale des flux de voyageurs.

Un accent particulier a été mis sur la qualité des services offerts aux passagers. Les espaces d’attente ont fait l’objet d’un entretien renforcé, les opérations de nettoyage et de maintenance ont été intensifiées et les dispositifs d’information et d’orientation ont été améliorés. Une coordination accrue avec les professionnels du transport a également été instaurée pour faciliter les déplacements des supporters vers le centre-ville et les différentes destinations touristiques de la région.

Ces préparatifs s’inscrivent dans une dynamique nationale cherchant à garantir le succès de la CAN 2025 et à mettre en valeur le savoir-faire du Maroc dans l’organisation de grands événements sportifs, à travers des infrastructures modernes et un dispositif logistique à la hauteur des attentes des visiteurs africains et internationaux.