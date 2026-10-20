Economie

Les recettes touristiques en hausse de 11,7% en 2025, à 7,5% du PIB national

Des touristes dans le centre de Marrakech.

Le Haut commissariat au plan indique que le tourisme a rapporté 129 milliards de dirhams en 2025, en augmentation de 11,7% par rapport à l’année précédente.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/10/2026 à 09h00

L’arrêté du compte satellite du tourisme pour l’année 2025 fait apparaître une amélioration du produit intérieur brut (PIB) touristique de 11,7% par rapport à 2024, pour s’établir à 129,7 milliards de dirhams (MMDH), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

«Tenant compte de l’augmentation de 16% des impôts nets sur les produits touristiques, le PIB touristique a enregistré une progression de 11,7%, pour s’établir à 129,7 milliards de dirhams en 2025, contre 116,2 milliards en 2024. En conséquence, la contribution du secteur du tourisme au PIB national s’est renforcée, passant de 7,2% en 2024 à 7,5% en 2025, confirmant ainsi le poids croissant du tourisme dans l’économie nationale», indique le HCP dans une note d’information.

Lire aussi : Tourisme: record historique de 98 milliards de dirhams de recettes à fin août 2026

Ainsi, la consommation intérieure du tourisme s’est établie à 222,4 MMDH en 2025, contre 201,7 MMDH en 2024, marquant une hausse de 10,3%. Cette évolution découle conjointement d’une augmentation de 12,5% à 154 MMDH de la consommation du tourisme récepteur et de 5,5% à 68,4 MMDH de la consommation liée au tourisme interne et émetteur.

Dans la structure globale de cette consommation, la part du tourisme récepteur dans la consommation intérieure a atteint 69,2% et celle du tourisme interne et émetteur a reculé à 30,8%. Le HCP fait également savoir qu’en 2025, la production du secteur du tourisme s’est établie à 199,4 MMDH (+9,6%). La valeur ajoutée du secteur a augmenté de 10,8% à 106,8 MMDH.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/10/2026 à 09h00
#Economie#Tourisme#Maroc#HCP

LEs contenus liés

Politique

Jalal Charaf, de la formation professionnelle à l’IA: le parcours du nouveau ministre du Tourisme

Economie

Tourisme: l’Égyptien Pickalbatros décroche 250 millions de dollars auprès de l’IFC et d’Attijariwafa bank

Tourisme

Tourisme: à Ifrane, les professionnels du secteur misent sur l’hiver pour prolonger les séjours

International

Malgré la guerre, les pays du Golfe misent sur le tourisme

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
LGV Kénitra-Marrakech: 1.400 mètres, 28 travées, 900 millions de dirhams... tout savoir sur le viaduc de la Montée de Settat
3
Mairies brûlées en France: un journal algérien, porte-voix du régime, applaudit et parle de «vengeance»
4
Barrages du Nord: le Loukkos achève ses tests de lâchers avant la saison des pluies
5
El Mansouri dévoile sa feuille de route: un programme axé sur l’État social, la discipline et la souveraineté
6
Barrages: plus de 49 millions de m³ d’eau engrangés en une seule journée
7
Le Maroc au cœur d’un règlement de comptes entre Sánchez et les services secrets espagnols
8
Plan d’autonomie: le déni de Tebboune
Revues de presse

Voir plus