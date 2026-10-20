Tourisme

Cascades d’Ouzoud: un débit d’eau exceptionnel redonne son éclat au site touristique d’Azilal

À Azilal, un débit d'eau exceptionnel redonne vie aux cascades d'Ouzoud. (S.Kadry/Le360)

Après plus de quatre heures de fortes pluies sur les hauteurs du Haut Atlas, les cascades d’Ouzoud, dans la province d’Azilal, ont retrouvé un débit d’eau exceptionnel. Le spectacle a attiré de nombreux visiteurs marocains et étrangers, offrant aux professionnels du tourisme l’espoir d’une reprise de l’activité dès le début de la saison des pluies.

Par Said Kadry
Le 20/10/2026 à 13h00

Les cascades d’Ouzoud, dans la province d’Azilal, ont retrouvé leur éclat naturel grâce à un débit d’eau exceptionnel, constaté dès les premières heures de la matinée de lundi. Ce spectacle splendide a attiré de nombreux visiteurs venus admirer le site, surtout qu’il coïncidé avec la période des vacances scolaires.

Cet afflux fait suite à de fortes précipitations sur le Haut Atlas. La pluie est, en effet, tombée sans interruption pendant plus de quatre heures, depuis la nuit de dimanche, sur le territoire de la commune d’Aït Taguella.

Un débit d'eau exceptionnel redonne vie aux cascades d'Ouzoud. (S.Kadry/Le360)

Le niveau des cours d’eau a monté et les eaux de ruissellement se sont déversées vers le lit des cascades. Avec ses plus de 110 mètres de hauteur, ce site de montagne très connu est devenu un point d’attraction pour les amateurs de photographie et les passionnés de balades.

Une aubaine pour le tourisme local

Les visiteurs se sont empressés de filmer la chute d’eau depuis le sommet rocheux. Les vidéos et publications partagées en ligne ont redonné de l’animation à l’espace touristique.

Les professionnels de la région, dont le moral est revigoré par cette montée des eaux, comptent sur cette reprise survenue en tout début de saison des pluies. Ils y voient une occasion de relancer l’activité économique et de dynamiser les services d’hébergement, qui reposent sur l’attrait d’Ouzoud, l’une des principales destinations naturelles du Maroc.

Par Said Kadry
Le 20/10/2026 à 13h00
#Cascades#Cascades d’Ouzoud#Azilal#tourisme interne#chute d'eaux

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