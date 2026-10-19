Société

Météo. Températures en légère hausse, pluies et averses ce lundi 19 octobre

Casablanca.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 19 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/10/2026 à 07h00

Pluies ou averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions voisines, le Saiss, le Sud-est, l’Oriental, le Rif, la Méditerranée, le Tangérois, Loukkos et l’intérieur du Gharb.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines atlantiques nord et centre et le Souss.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées sur le Sud de l’Oriental et le Nord-est des provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, le Rif et les versants est de l’Atlas, de 15/20°C sur l’extrême sud et sud-est, les plaines de Tadla, l’Est de la rive méditerranéenne et les côtes nord et sud, et de 10/15°C ailleurs.

- Température en légère hausse sur la rive méditerranéenne, les plaines centre, la vallée de Moulouya et le Sud-est.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 19 octobre 2026:

- Oujda min 14 max 22

- Bouarfa min 11 max 19

- Al Hoceima min 15 max 24

- Tétouan min 16 max 17

- Sebta min 18 max 19

- Mellilia min 19 max 21

- Tanger min 16 max 22

- Kénitra min 15 max 22

- Rabat min 17 max 22

- Casablanca min 18 max 22

- El Jadida min 17 max 23

- Settat min 14 max 22

- Safi min 16 max 21

- Khouribga min 12 max 19

- Béni Mellal min 15 max 18

- Marrakech min 15 max 22

- Meknès min 14 max 22

- Fès min 14 max 22

- Ifrane min 05 max 13

- Taounate min 14 max 20

- Errachidia min 12 max 17

- Ouarzazate min 11 max 21

- Agadir min 18 max 22

- Essaouira min 15 max 23

- Laâyoune min 17 max 26

- Es Semara min 15 max 26

- Dakhla min 20 max 28

- Aousserd min 19 max 33

- Lagouira min 20 max 27

- Midelt min 07 max 15.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/10/2026 à 07h00
#Météo#Météorologie#températures#Climat

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