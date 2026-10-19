Météo. Températures en légère hausse, pluies et averses ce lundi 19 octobre

Pluies ou averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions voisines, le Saiss, le Sud-est, l’Oriental, le Rif, la Méditerranée, le Tangérois, Loukkos et l’intérieur du Gharb.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines atlantiques nord et centre et le Souss.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Rafales de vent modérées sur le Sud de l’Oriental et le Nord-est des provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, le Rif et les versants est de l’Atlas, de 15/20°C sur l’extrême sud et sud-est, les plaines de Tadla, l’Est de la rive méditerranéenne et les côtes nord et sud, et de 10/15°C ailleurs.

- Température en légère hausse sur la rive méditerranéenne, les plaines centre, la vallée de Moulouya et le Sud-est.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 19 octobre 2026:

- Oujda min 14 max 22

- Bouarfa min 11 max 19

- Al Hoceima min 15 max 24

- Tétouan min 16 max 17

- Sebta min 18 max 19

- Mellilia min 19 max 21

- Tanger min 16 max 22

- Kénitra min 15 max 22

- Rabat min 17 max 22

- Casablanca min 18 max 22

- El Jadida min 17 max 23

- Settat min 14 max 22

- Safi min 16 max 21

- Khouribga min 12 max 19

- Béni Mellal min 15 max 18

- Marrakech min 15 max 22

- Meknès min 14 max 22

- Fès min 14 max 22

- Ifrane min 05 max 13

- Taounate min 14 max 20

- Errachidia min 12 max 17

- Ouarzazate min 11 max 21

- Agadir min 18 max 22

- Essaouira min 15 max 23

- Laâyoune min 17 max 26

- Es Semara min 15 max 26

- Dakhla min 20 max 28

- Aousserd min 19 max 33

- Lagouira min 20 max 27

- Midelt min 07 max 15.