Météo. Températures en légère hausse, pluies et averses ce lundi 19 octobre

Pluies ou averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et leurs régions voisines, le Saiss, le Sud-est, l’Oriental, le Rif, la Méditerranée, le Tangérois, Loukkos et l’intérieur du Gharb.
- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines atlantiques nord et centre et le Souss.
- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.
- Rafales de vent modérées sur le Sud de l’Oriental et le Nord-est des provinces sud.
- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, le Rif et les versants est de l’Atlas, de 15/20°C sur l’extrême sud et sud-est, les plaines de Tadla, l’Est de la rive méditerranéenne et les côtes nord et sud, et de 10/15°C ailleurs.
- Température en légère hausse sur la rive méditerranéenne, les plaines centre, la vallée de Moulouya et le Sud-est.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 19 octobre 2026:
- Oujda min 14 max 22
- Bouarfa min 11 max 19
- Al Hoceima min 15 max 24
- Tétouan min 16 max 17
- Sebta min 18 max 19
- Mellilia min 19 max 21
- Tanger min 16 max 22
- Kénitra min 15 max 22
- Rabat min 17 max 22
- Casablanca min 18 max 22
- El Jadida min 17 max 23
- Settat min 14 max 22
- Safi min 16 max 21
- Khouribga min 12 max 19
- Béni Mellal min 15 max 18
- Marrakech min 15 max 22
- Meknès min 14 max 22
- Fès min 14 max 22
- Ifrane min 05 max 13
- Taounate min 14 max 20
- Errachidia min 12 max 17
- Ouarzazate min 11 max 21
- Agadir min 18 max 22
- Essaouira min 15 max 23
- Laâyoune min 17 max 26
- Es Semara min 15 max 26
- Dakhla min 20 max 28
- Aousserd min 19 max 33
- Lagouira min 20 max 27
- Midelt min 07 max 15.